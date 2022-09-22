【美鷹加息】宏利投資：明年中通脹或大幅放緩，收息股相對吸引

《經濟通通訊社２２日專訊》宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管潘

樂勤表示，聯儲局將持續加息至年底，但預期通脹水平於今年餘下時間至明年續居高不下。直到

２０２３年中，受基數效應影響、非汽車零售商品庫存過剩以及供應鏈中斷的問題減退，通脹可

能會大幅放緩。增長擔憂將成為聯儲局第４季決策主導因素，將開始放緩其積極步伐，利率邁向

中性水平。

潘樂勤指出，仍偏好信貸資產，其中亞洲存在息差機會。另鑑於美國經濟具穩定性，美國固

定收益的收益率仍然具有吸引力。宏觀經濟不確定性下，亞洲通脹前景較成熟市場溫和，部分亞

洲信貸可提供投資機遇。他亦看好，美國高收益市場表現會較股票等風險資產好。

股市方面，潘樂勤亦預計其表現將更波動。在宏觀環境和政策不明朗的時期，以收益為導向

的收息股，例如周期性股票、價值股、能源股和防禦性股票，將是相對有吸引力的選擇。

他指出「尋求收益」將是今年餘下時間及２０２３年年初，仍是吸引投資者的主題。風險升

溫和市場不確定性持續，投資者可關注一系列與市場相關性較低以及預期波幅相對較低的資產，

有助達到資本增值目標。（ｒｈ）

