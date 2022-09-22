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22/09/2022 15:57

【美鷹加息】信安：美息年底升至４﹒５厘，明年經濟衰退風險大增

　　《經濟通通訊社２２日專訊》信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉表示，９月份議
息會議，聯儲局一致決定加息７５點子，指標利率升至３﹒２５％。聯儲局大幅上調未來指標利
率預測，局方政策取向更趨鷹派。最新的點陣圖顯示，年底利率中位數將升至４﹒４％，相當於
１１月再加息７５點子及１２月再加５０點子，認為指標利率年底或高見４﹒５％，明年第一季
或進一步攀升至５％，甚至更高水平，未來美國貨幣政策走向依然高度不確定。
　　她指出，過去兩個月，在汽油價格回落帶動下，整體消費物價開始向下；不過，接下來，考
慮到油價的走勢可能受結構性短缺以及地緣政治衝擊所支持，油價進一步顯著回落的空間可能相
對較細，美國原油期貨價格年底前或於１００美元以下徘徊，代表這個因素對於通脹回落的貢獻
或相對有限。事實上，數據反映物價上升背後轉向需求主導，部分必須消費項目，例如住房價格
仍在上漲，對物價的影響比較深遠。年底前，美國整體ＣＰＩ或回落至約７﹒５％的水平。
　　她提及，臨近加息周期的尾聲，經濟衰退風險憂慮或會顯著升溫。被視為衰退前瞻性指標的
十年期與兩年期息差曾經倒掛接近５０個基點，倒掛程度是超過二十年來最深。隨著緊縮貨幣政
策效用顯現，利率急速向上，美國的經濟衰退風險或於明年上半年顯著上升。一旦經濟真正出現
衰退，聯儲局有機會於明年下半年下調利率。　
　　她續指，礙於通脹走勢及衰退程度較為輕微，聯儲局未必可以一如以往的衰退周期，大幅度
減息至少５００個基點，或將指標利率下調至接近零的水平，以致經濟較長時間處於一個相對溫
和的衰退當中，今次的衰退周期或歷時三至四個季度。經濟衰退或將引發失業率急升及價格明顯
調整，不過，價格或仍需一段較長時間才能重返較接近聯儲局目標水平。（ｂｎ）

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