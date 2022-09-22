【美鷹加息】渣打上調最優惠利率０﹒１２５厘，升港元儲蓄利率

《經濟通通訊社２２日專訊》繼匯豐上調最優惠貸款利率０﹒１２５厘後，渣打銀行（香港

）亦公布，由明日（２３日）起，最優惠貸款利率將上調０﹒１２５厘，由年息５﹒２５厘，調

升至５﹒３７５厘。

同時，由下周一（２６日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息０﹒００１厘上調至

０﹒１２５厘。（ｂｎ）

