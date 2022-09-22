【美鷹加息】渣打上調最優惠利率０﹒１２５厘，升港元儲蓄利率

《經濟通通訊社２２日專訊》繼匯豐上調最優惠貸款利率０﹒１２５厘後，渣打銀行（香港
）亦公布，由明日（２３日）起，最優惠貸款利率將上調０﹒１２５厘，由年息５﹒２５厘，調
升至５﹒３７５厘。
同時，由下周一（２６日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息０﹒００１厘上調至
０﹒１２５厘。（ｂｎ）
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