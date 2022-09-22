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22/09/2022 13:05

【美鷹加息】渣打料１１月美加息０﹒７５厘，港銀年內再加Ｐ兩次

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘。渣打香港及大灣區金融市場
主管曾繼志認為，今次加息幅度符合市場預期，預計在１１月議息時會再加息０﹒７５厘，而
１２月的加息幅度則要視乎屆時的通脹及經濟數據，但料將維持偏鷹的加息取態，預計聯儲局最
終可能將利率上調至４﹒５％至４﹒７％，到２０２４－２５年才會有減息空間。
　　曾繼志提到，聯儲局決心將通脹水平壓抑至約２％，但目前美國勞動力市場仍然緊張，薪金
有上調壓力，而能源價格受戰爭影響持續高企，相信需要更長的時間才能令通脹降溫。
　
＊港銀加Ｐ幅度符預期，不排除年內再上調兩次＊
　
　　匯豐銀行今早宣布上調港元最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，渣打大中華區高級經濟師劉健
恒指出，聯儲局年內仍會議息兩次，預料最優惠利率將再有上調空間，相信該行今次加Ｐ幅度符
合市場預期，不排除港銀會在１１、１２月再加Ｐ各一次，幅度料與今次相約，較低機會跟足美
息步伐。他又稱，今次加Ｐ具有一定代表性，現時香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）持續上升，
而銀行體系總結餘減少，大小銀行均正面對相同的資金成本壓力，而加Ｐ幅度則為個別銀行的決
定。
　
＊今次加Ｐ對供樓人士影響有限，對今年經濟負增長不意外＊
　
　　對於加Ｐ對樓市的影響，劉健恒認為，今次加Ｐ的幅度對供樓人士造成的壓力有限，相信市
場早有心理準備，相較利率上調的憂慮，市場較會關注其他宏觀因素，如香港防疫措施、內地經
濟反彈和外圍經濟衰退風險等會較影響到入市信心。
　　財政司司長陳茂波預料，本港今年全年經濟或呈負增長。劉健恒指，渣打與陳茂波的觀點相
近，雖然現仍維持全年經濟增長０﹒２％的預測，但近月經濟數據表現較預期弱，對全年出現負
增長不感意外。
　　港匯方面，劉健恒指，聯儲局短期內仍有機會加息共１厘至１﹒２５厘，ＨＩＢＯＲ將會向
上走，如ＨＩＢＯＲ上行步伐仍滯後於美息，港匯將長期於７﹒８５元弱方兌換保證徘徊。曾繼
志補充指，銀行體系總結餘於年底觸及１０００億元的心理關口的機會不小，屆時ＨＩＢＯＲ升
勢將更為強勁，港匯絕對有機會觸及弱方兌換保證。（ａｃ）
　

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