【美鷹加息】東亞銀行（２３）周五起上調最優惠利率０﹒１２５厘

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐帶頭上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，渣打、中銀香
港及恒生亦跟隨加Ｐ，東亞銀行（０００２３）亦宣布，上調港元最優惠利率０﹒１２５厘，由
目前的５﹒２５厘調高至５﹒３７５厘，於本周五（２３日）起生效。
同時，存款額５０００元以上的港元標準儲蓄存款利率，將由目前的０﹒００１厘調高至
０﹒１２５厘。
（ｂｉ）
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