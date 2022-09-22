【美鷹加息】東亞銀行（２３）周五起上調最優惠利率０﹒１２５厘

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐帶頭上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，渣打、中銀香

港及恒生亦跟隨加Ｐ，東亞銀行（０００２３）亦宣布，上調港元最優惠利率０﹒１２５厘，由

目前的５﹒２５厘調高至５﹒３７５厘，於本周五（２３日）起生效。

同時，存款額５０００元以上的港元標準儲蓄存款利率，將由目前的０﹒００１厘調高至

０﹒１２５厘。

（ｂｉ）

