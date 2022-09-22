【新冠疫苗】消息：再有２名醫生涉濫發「免針紙」被捕

《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，警方早上在元朗和柴灣分別拘捕一名醫生，涉嫌濫發
俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。
據悉，被捕的兩名醫生，分別是元朗元美大廈的西醫殷錦新，及柴灣東興華廣場的西醫王秉
亮。警方下午將召開記者會交代詳情。（ｈｙ）
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