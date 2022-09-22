  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 11:05

【新冠疫苗】消息：再有２名醫生涉濫發「免針紙」被捕

　　《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，警方早上在元朗和柴灣分別拘捕一名醫生，涉嫌濫發
俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。
　　據悉，被捕的兩名醫生，分別是元朗元美大廈的西醫殷錦新，及柴灣東興華廣場的西醫王秉
亮。警方下午將召開記者會交代詳情。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告22/09/2022
【大行炒D乜】中銀國際點評資源股　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning22/09/2022
林家亨：港股挫逾400點略嫌過分反應　再大跌空間不大
人氣文章財經熱話22/09/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，加密貨幣再跌
人氣文章中國故事21/09/2022
《神州經脈》中聯通等被美列黑名單　滬指曾失三千一　人幣續探底
人氣文章財經熱話21/09/2022
美猛加息在即科技股下挫騰訊創4年低　低吸此其時？
人氣文章FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息　靴子落地釀「雙風眼」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金