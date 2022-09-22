【新冠疫苗】盧寵茂左右手齊打流感針及科興，稱會適時調整措施

《經濟通通訊社２２日專訊》冬季流感高峰期將至，衞生署今年採購了１００萬劑流感疫苗

供市民接種。醫務衞生局局長盧寵茂今日率領衞生署及醫管局一眾人員接種新冠疫苗及流感疫苗

。

盧寵茂、醫衞局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健今於左手接種流感疫苗、右手接種科

興新冠疫苗，其中盧寵茂於去年初接種首針新冠疫苗，今打第４針。另衞生防護中心總監徐樂堅

、醫管局主席范鴻齡及聯網服務總監鄧耀鏗則只接種流感疫苗。

衞生署署長林文健今表示，已採購逾１００萬劑流感疫苗，共１５０位私家醫生２２００間

診所可以同時提供兩款疫苗接種，名單稍後公布。



＊盧寵茂：非常重視專家意見＊



對多名專家促放寬入境檢疫措施，盧寵茂回應指，非常重視專家意見，政府會在醫療系統可

復常下提升社會競爭力，兩者並冇矛盾。被問到何時放寬防疫措施，及入境檢疫要求，他強調政

府一直因應疫情做檢討，會適時調整防疫措施，又指當醫管局回復八成正常服務後，便有更多空

間提升經濟動力及對外連接動力。

醫管局主席范鴻齡則預料，數日內可下調至第二階段病床調動。（ｈｙ）

