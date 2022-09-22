《小傳日記》被點名ＴＶＢ聲明反擊，其他台都有聲有「色」？

《小傳日記》噚晚花旗國就加息０﹒７５厘，但係就無出現預期嘅減慢加息預告，所以噚晚

美股先跌後升再回吐，小股民就被玩到氹氹轉；而魚缸呢邊都要跟跌，裂口低開後淡友乘勝追擊

，最終攻穿萬八點，將萬八點牛證重貨區殺清光，之後就反彈返些少，完場前叫企穩１８０００

，收報１８１４７。

成交唔多但又備受關注嘅電視廣播（００５１１）近期都幾波動吓，上個禮拜五就忽然急跌

咗一成，唔知係咩原因，但隨後政府就公布，之前因為參加咗「洪門宴」而辭職嘅前民政事務局

局長徐英偉，即將加入ＴＶＢ嘅大家庭做主持。

但係一波未停一波又起，喺監警會舉行會議期間，講起點樣解決由童樂居虐兒案引發嘅對規

管暴力同色情話題嗰陣，委員之一嘅前教育署署長余黎青萍就講起「近期啲電視同電影嘅色情暴

力非常氾濫」，仲指名道姓提到ＴＶＢ即將舉行嘅《港姐》泳裝環節「個個著到少到不得了」，

又點名ＴＶＢ總經理「瞪大眼望到實」。

隨後不甘被點名嘅ＴＶＢ就發聲明反擊，話「對於有個別人士以指名道姓方式對該台高級行

政人員作出惡意及不實指控」，又話其他台都有搞，而「個別人士」嘅「言論存在針對性」，強

烈譴責相關言論，仲要保留法律追究權利。不過隨後有唔少圈中人一齊抨擊余黎青萍，導演馮德

倫就話，保護兒童固然重要，但將問題根源歸咎影視界，一來以偏概全，二來亦係對影視界嘅打

擊。

的確，而家唔只係ＴＶＢ搞緊選美，前ＴＶＢ高層余詠珊回巢有線（０１０９７）開電視都

搞緊類似泳裝選美節目，另外，電盈（００００８）旗下ＶｉｕＴＶ都有泳裝節目出緊街，難怪

ＴＶＢ會對被指名道姓會咁大反應。不過對股價嚟講，之前跌完一成之後就反彈返７％，期間包

括出聲明嘅時間，照咁睇，孖屐對份聲明算係受落，請請！



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