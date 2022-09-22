【通關在望】林健鋒冀盡快公布「０＋Ｘ」方案，倡機票買一送一

《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，行政長官李家超及其他官員已就「０＋７」檢疫安排

達成共識，即取消入境旅客酒店檢疫，改為７日居家醫學監測。行政會議成員、經民聯立法會議

員林健鋒今日表示，社會各界要求放寬入境檢疫限制呼聲相當清晰，冀政府盡快對外公布「０＋

Ｘ」方案，同時要做好相關配套工作，例如提升航空公司運載力等。

林健鋒表示，放寬入境檢疫限制「一環扣一環」，涉及不少後續工作，需要有序做好預案及

相關配套，以免出現「倒瀉籮蟹」的情況。他認為當局要安排好機場入境樓層的人手配置，以及

旅客離開機場到市區的交通指引和安排；航空公司亦要盡快增加航班，提升運載力，令機票價格

回復至較為合理水平；而當局應確保有足夠隔離酒店，並作出人性化安排，供有需要港人及旅客

選擇入住。



＊建議機票「買一送一」吸客＊



林健鋒又重提機管局於２０２０年向航空公司購買５０萬張機票，建議可以「買一送一」方

式，吸引商務客及旅客來港，惠及港人外遊訴求。至於刺激本地消費方面，他建議各行各業可為

重振經濟出一份力，向市民提供各種形式優惠，如主題樂園酒店住宿及自助餐，小朋友免費。

（ｈｙ）

