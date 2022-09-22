【新冠肺炎】醫管局：公立醫院負荷仍大，會盡快恢復非緊急服務

《經濟通通訊社２２日專訊》醫務衞生局長盧寵茂表示，希望公立醫院的服務能盡快回復至

八成，到時就有更多空間，提升社會經濟動力和對外連接的能力。

醫管局行政總裁高拔陞則指，雖然近日確診數字回落，但仍有２０００多名確診患者留醫，

每日有２００多名患者入院，對醫療服務的影響依然很大，他期望隨著疫情回穩，可盡快恢復非

緊急服務。（ｈｙ）





