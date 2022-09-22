【新冠肺炎】醫管局：公立醫院負荷仍大，會盡快恢復非緊急服務

《經濟通通訊社２２日專訊》醫務衞生局長盧寵茂表示，希望公立醫院的服務能盡快回復至
八成，到時就有更多空間，提升社會經濟動力和對外連接的能力。
醫管局行政總裁高拔陞則指，雖然近日確診數字回落，但仍有２０００多名確診患者留醫，
每日有２００多名患者入院，對醫療服務的影響依然很大，他期望隨著疫情回穩，可盡快恢復非
緊急服務。（ｈｙ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐渣打等四行加P0.125厘 同步調高港元存款利率
|中國故事22/09/2022
《神州經脈》滬指兩連跌險守三千一 美鷹又加息人幣27個月低
|市場先機22/09/2022
未來哪些是最佳的交易品種！？
|財經熱話22/09/2022
美猛加息樓價看跌 地產股何去何從？
|財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】陳茂波：今年經濟負增長機會高 料樓市不會斷崖式調整
|市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰