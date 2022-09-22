《真知灼見－溫灼培》聯儲局指向息率４﹒５％－４﹒７５％見頂

《真知灼見》於今晨議息會後，聯儲局宣布加息７５基點，把聯邦儲備基金息率範圍推上

３﹒００％－３﹒２５％水平，並成為自２００８年來最高位置。在其聲明中聯儲局主席鮑威爾

指，該局會繼續以「強硬手段」應對現今４０年高的通脹率，並會維持這狀態直至通脹得以解決

，警告在這過程中難免會帶來痛楚，更暗示今年內將再有一次７５基點的加幅。據聯儲局的點陣

圖顯示，到今年底不排除聯邦儲備基金息率將有機會攀上４﹒２５％－４﹒５％水平，並到

２０２３年息率有機會攀上４﹒５０％－４﹒７５％才見頂。至於減息日期現估計可能要延至

２０２４年才有望出現。



＊聯儲局降經濟預測＊



對於經濟預測，聯儲局估計受加息因素影響，今年全年經濟增長將只有０﹒２％，２０２３

年經濟增長為１﹒２％。至於失業率料將由現時３﹒７％到年底攀至３﹒８％水平，並於

２０２３年攀上４﹒４％。而通脹率則相信有待２０２５年才有望返回聯儲局制定的２％目標。



＊聯儲局行動一直落後於通脹＊



今次已是聯儲局連環的第三個７５基點加幅，並暗示１１月３日議息會有機會再一次加７５

基點。加幅之大之快難免對往後經濟以至金融市場帶來衝擊。聯儲局的行動反映其過去的貨幣政

策一直落後於通脹，從最初認為美國的通脹只屬短暫性，到逼於無奈要加息。回觀其６月份時的

預測，當時聯儲局的點陣圖仍顯示息率於３﹒２５％－３﹒５％將見頂，現在已上調至４﹒５％

－４﹒７５％見頂。這一切不禁令市場擔心現今聯儲局點陣圖的預測可能只顯示出美國息率趨向

的底部而非頂部，日後不能再有上調的可能性。當然，這一切還需留意往後美國公布的通脹數字

而定。美國９月份通脹率（ＣＰＩ）有待１０月１３日公布，８月年通脹為８﹒３％。

就昨晚以至今晨市場變化所見，受加息因素影響，美股道指大跌５２２點或１﹒７％。美匯

指數今早於亞洲市場報１１１﹒３１指數點，而美國２年及１０年期債息則分別報４﹒０８％及

３﹒５４９％。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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