【美國加息】普徠仕料美國明年利率保持４厘，經濟放緩通脹緩解

《環富通基金頻道２２日專訊》美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）最新將聯邦基金利率

（ＦＦＲ）提高７５個基點至３－３﹒２５厘，符合市場預期。此前，普徠仕美國經濟學家

Ｂｌｅｒｉｎａ Ｕｒｕｃｉ發表評論，探討９月後的市場前景預期。



＊未來加息仍取決經濟數據，儲局需闡明放緩步伐條件＊



Ｂｌｅｒｉｎａ指，自業績公布限制期以來，市場價格已經反映基金利率上調７５個基點的

消息。８月份消費者物價指數（ＣＰＩ）意外上漲，令上調１００個基點的可能性很低。在零售

銷售╱工業生產指數疲弱和密歇根大學下調長期通脹預期後，大幅加息至１００個基點的可能性

略有下降。聯儲局維持緊縮傾向，仍未可以戰勝通脹，然而未來的加息速度和目標仍然取決於經

濟數據。

聯儲局需要闡明將加息步伐放緩至５０個基點所需的基本條件。聯邦基金利率的水平可作為

指標：在利率低於中性（介乎２至２﹒５厘之間）時「迅速」加息是合適的，但在利率受到限制

、住屋和消費者支出減速的情況下，具針對性的加息會更為合適。鑑於勞動力市場熾熱和通脹持

續，暫停加息並不可行。



＊料聯邦基金利率年底達４厘，惟經濟數據預測更困難＊



目前市場面對的問題是經濟數據發出不同的信息。通脹持續而且勞動力市場過熱，但增長正

在放緩，房地產市場正在經歷重大調整。從外部因素來看，踏入冬天歐洲能源危機升溫，而中國

正在經歷艱難的市場調整。兩個地區的財政支援都在縮減，但大多數人認為縮減規模與問題的嚴

重性不成比例。

Ｂｌｅｒｉｎａ預計，聯邦基金利率於年底將達３﹒７５至４厘，屆時聯儲局將暫停加息，

並在觀察２０２３年的經濟發展才作出反應。經濟將挺過難關，而能源和食品以外的價格壓力將

會緩減，預計聯儲局或將利率維持在４厘左右，惟除此之外的預計都不確定。在這次經濟復甦期

間，任何程度的月度數據預測均比以往更困難。



＊明年美經濟很可能挺過難關，惟通脹壓力揮之不去＊



２０２３年可能出現三種情境，其一為中性情境，終期利率於２０２３年保持在４厘附近，

美國經濟挺過難關。經濟增長顯著放緩，低於潛在水平（即１﹒５％至２﹒０％），通脹壓力緩

解，失業率從當前水平上升不超過１個百分點。其次為升溫情境，終期利率於２０２３年上升至

５厘，通脹居高不下，而勞動力市場趨於緊張。即使增長遠低於潛力水平，聯儲局仍被迫繼續加

息。如果高工資通脹變得根深蒂固，而企業繼續將增加的成本轉嫁給消費者，這種情況的實現機

率更高。最後為降溫情境，聯儲局於２０２３年減息，美國經濟於明年初陷入衰退，失業率上升

超過１個百分點；由於供應鏈及需求下降，通脹大幅放緩。聯儲局明瞭到用藥過猛，於是在下半

年糾正路線，但不會立即向零利率方向前進。

中性情境仍然更有可能發生。儘管部分消費者價格將在未來幾個月作出調整，但通脹壓力揮

之不去，而且勞動力市場仍然過熱，令利率仍需提高。儘管美國相對於世界其他地區處境仍然更

佳，但它不能不顧歐洲和中國的情況而獨善其身，令利率的上升幅度受到一定限制。升溫情境是

第二有可能發生的結果。８月份的ＣＰＩ令人不安，因為服務通脹持續高企，這是很久沒發生過

的。通脹的不確定性高，而企業則需要付出薪資溢價以吸引或挽留人才。美國高收入家庭有大量

儲蓄，即使經濟疲弱，企業亦能通過加價以渡過難關。（ｗａ）

