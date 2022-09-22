【聚焦人幣】人幣中間價貶２６２點，報６﹒９７９８逾２５個月低

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９８，

較上個交易日跌２６２點子，錄五連貶，創２０２０年８月４日以來逾２５個月新低，上個交易

日報６﹒９５３６。

美國聯儲局當地時間周三（２１日）一如外間預料，繼續加息７５個基點，基準利率調高至

３至３﹒２５厘區間。鷹派立場推動美匯指數在紐約尾盤突破１１１﹒３５，是２００２年６月

以來最高。分析指，由於加息幅度符合市場預期，因此美元在周三只是有限度上漲，但聯儲局確

定將控制通脹的重要性置於防範經濟衰退之上，其鷹派立場將在未來一段時間繼續推動美元走強

。但亦有分析認為，美元被嚴重高估，美匯年內已升１６％，不排除在中長期有下行風險。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９７９８ ＋２６２﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８９７６ －６６５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８１２ ＋２１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８９２ ＋３３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９０６９ －５０６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６４５６ －３６４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１０５１ －２７４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９５６２ －１９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２６５３ ＋９６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２１７４ －１５５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８７ －３７﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６９３７ －５７７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２１５ －８４﹒００

１人民幣╱韓元 １９８﹒６８００ ＋１６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

