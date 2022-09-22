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22/09/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶２６２點，報６﹒９７９８逾２５個月低

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９８，
較上個交易日跌２６２點子，錄五連貶，創２０２０年８月４日以來逾２５個月新低，上個交易
日報６﹒９５３６。
　　美國聯儲局當地時間周三（２１日）一如外間預料，繼續加息７５個基點，基準利率調高至
３至３﹒２５厘區間。鷹派立場推動美匯指數在紐約尾盤突破１１１﹒３５，是２００２年６月
以來最高。分析指，由於加息幅度符合市場預期，因此美元在周三只是有限度上漲，但聯儲局確
定將控制通脹的重要性置於防範經濟衰退之上，其鷹派立場將在未來一段時間繼續推動美元走強
。但亦有分析認為，美元被嚴重高估，美匯年內已升１６％，不排除在中長期有下行風險。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９７９８　＋２６２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８９７６　－６６５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８１２　　＋２１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８９２　　＋３３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９０６９　－５０６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６４５６　－３６４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１０５１　－２７４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５６２　　－１９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２６５３　　＋９６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２１７４　－１５５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８７　　－３７﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６９３７　－５７７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２１５　　－８４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒６８００　　＋１６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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