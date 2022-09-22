《投資心得－潘鐵珊》呷哺呷哺調整經營模式推新品牌，表現漸改善

《投資心得》呷哺呷哺（００５２０）截至今年６月３０日為止的中期業績，集團實現營收

２１﹒６億元人民幣，比去年同期跌２９﹒２％；而擁有人應佔期內虧損錄得２﹒８億元人民幣

。集團已採取適當行動減少虧損，亦有調整經營模式，包括推出新品牌「Ｘｉａｂｕ Ｘ」。



＊發展調料產品業務搶佔市場，拓展湊湊餐廳業務＊



集團一方面增強「呷哺外送」的知名度，加大力度並加快擴張其外送業務外，亦發展調料產

品業務，搶佔市場份額。集團通過自己的社區網絡建立微商，利用社區社群帶動生鮮業務，不但

能有效減低食材的損失，亦能使資金加速回流。隨著國內人均可支配收入增加及中產階層規模擴

大，快餐行業亦朝著多元化特色發展。由於一方面政府加強對食品行業監管，而消費者對食品安

全意識也有所提升，故在中長期相信前景樂觀。

由於有見湊湊品牌受到顧客歡迎，集團將繼續在這方面投入更多資源，不但會繼續拓展業務

至華東及華南地區，亦會向國際拓展。集團已於新加坡開設首家湊湊國際餐廳，今年下半年將持

續開拓國際版圖。相信集團透過繼續發展湊湊品牌，加上配合消費者於疫情期間習慣的消費模式

，結合線上線下業務營運，能為未來持續增長打好基礎。



＊料持續推進門店網絡擴張，來年業務會漸回穩＊



雖然疫情對新門店的開業時間有影響，但相信集團會在今後持續推進門店網絡擴張，故料集

團在來年業務會漸趨回穩。雖然國內外賣行業的增長，以及疫情在初時對集團旗下餐廳的客流量

有負面影響，但其後經營表現已逐步改善。可考慮於現價買入，上望５﹒６０元，跌穿３﹒７０

元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份

）（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

