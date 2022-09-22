《思前想後－郭思治》大市呈反覆欲試底弱態，恐跌浪延續浪低於浪

《思前想後》大市將開始步入９月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬

先高而後低，恒指暫是由１日之高位１９８３９點跌至２１日之低位１８４５１點，即月內之波

幅已稍擴闊至１３８８點，論波幅雖已不算小，惟或仍未能滿足月內之所需，故在本月底之前，

只要先高後低之形態不變，大市或仍會進一步往下尋月內之新低，從技術上看，由於恒指不但已

漸跌離本月１日之高位１９８３９點，而且持續反覆於本月低位左近，故單從此點看，大市目前

確處反覆欲試底之弱態，而所指的底，暫該為今年３月１５日之低位１８２３５點，值得留意的

是，大市一旦跌穿１８２３５點，即表示自今年２月１０日高位２５０５０點開始之中期跌浪，

技術上不但仍在延續中，且更開始呈現浪低於浪之弱態。



＊本年餘下交易日或再尋新低，連續三年先高後低表現極弱＊



上文提及，今年恒指暫是由２月１０日之高位２５０５０點跌至３日１５日之低位

１８２３５點，即年內之波幅暫為６８１５點，需指出的是，一年恒指的高低位是不該同時出現

於５周之內，加上６８１５點之波幅相對仍較細，該不能滿足年內之所需，故只要先高後低之形

態不變，在本年餘下之交易日，大市該會進一步往下尋年內新低，從而擴大年內之波幅以滿足所

需。

不妨以過去兩年大市之波幅作比較，２０２１年之恒指是由２月１８日之高位３１１８３點

跌至１２月２０日之低位２２６６５點，即年內大市之形態屬先高而後低，而波幅則為８５１８

點，再看２０２０年，恒指是由１月２０日之高位２９１７４點跌至３月１９日之低位

２１１３９點，即年內大市之形態亦為先高而後低，而波幅則為８０３５點，由此可見，今年大

市之波幅相對確仍偏細，另外，從走勢上看，直到目前一刻止計，大市已連續三年屬先高後低之

形態，論表現確相當弱。



＊處各組平均線下屬標準跌浪模式，擺脫弱態須重越１０天線＊



再從技術上看，恒指暫仍持續反覆於各組常用的平均移動線之下，而各組移動線之排列則暫

仍屬倒序模式，目前由上而下之排列為２５０天線（約在２２３１０點左近），１００天線（約

在２０４４０點左近），５０天線（約在１９８５１點左近），２０天線（約在１９２８９點左

近）及１０天線（約在１８８９７點左近），而恒指則正位於各組移動線之下，單從此點看，大

市暫確處於標準的跌浪模式，大市如欲擺脫反覆續尋底之弱態，首要的條件是恒指必須先成功重

越１０天線並穩守其上，否則弱態不變。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四

刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

