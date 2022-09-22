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22/09/2022 09:18

【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性６２６宗，海南三亞恢復公共交通

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地昨日（２１日）新增本土陽性略為回升至６２６宗。國家
衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例１６５宗。其中境外輸入病例５１宗；本土病宗１１４
宗（貴州４２宗，四川４１宗，西藏１３宗，黑龍江７宗，寧夏４宗，河南３宗，天津１宗，浙
江１宗，福建１宗，廣東１宗），含２３宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病
例。
　　全國新增無症狀感染者６１０宗，其中境外輸入９８宗，本土５１２宗（西藏１４３宗，貴
州１３４宗，黑龍江１０９宗，四川２６宗，湖北１９宗，廣西１５宗，寧夏１５宗，天津１０
宗，新疆９宗，河南６宗，重慶５宗，青海５宗，山東４宗，雲南３宗，甘肅３宗，河北２宗，
江蘇２宗，廣東２宗）。
　
＊海南逐步恢復交通＊
　
　　海南三亞有序恢復公共交通運營。海南鐵路海口車務段表示，今日（２２日）起海南環島高
鐵瓊海站、博鰲站恢復辦理旅客上下車業務。據了解，目前海南環島高鐵進站乘車須出示４８小
時核酸陰性證明。具體進出站要求根據屬地疫情防控部門要求將動態調整，建議旅客出發前務必
確認出發地和目的地最新防疫政策。（ｃａ）

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