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即市新聞

22/09/2022 09:42

《輪證高清－孫明哲》波動吸引投資者注意，Ａ股指數輪助捕捉走勢

　　《輪證高清》美國持續加息，美元強勢，人民幣勢弱是近期市場的焦點之一，人民幣上周跌
穿７算，Ａ股同時跌至近３個月低位。Ａ股指數出現波幅亦吸引到投資者注視，以前投資者要參
與Ａ股市場，投資工具的選擇不多，主要是透過交易所買賣基金（ＥＴＦ），但自從打通了互聯
互通之後，市場逐漸多了不多產品選擇。港交所於去年推出首隻跟Ａ股指數掛鈎的期貨，即是「
ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數期貨」，而上月亦有跟這個指數掛勾的窩輪上市，完成Ａ股相
關產品在港交所的生態圈，現在投資者在透過港交所平台，從正股、ＥＴＦ、期貨以至窩輪等，
提供不同投資工具以應付投資者不同的需要，不論是長線投資、短線買賣、看好或看淡，都有相
應的產品選擇。
正如上文提到Ａ股波動提升了投資者對Ａ股的興趣，部份投資者更希望利用槓桿去捕捉Ａ股變化
，相對於期指，窩輪的入場門檻較低，只需透過股票戶口就可以買賣，亦沒有保證金的風險，因
此，ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數相關窩輪本周亦多了投資者注意，成交逐漸增加，開始有資金流入
。這類指數窩輪是直接追蹤相關期貨，比追蹤Ａ股ＥＴＦ窩輪少隔一層，更加直接。投資者如希
望了解更多這個較新的Ａ股指數，以及得到即時指數報價，可到高盛網站上的互聯互通專頁。
　　在選擇相關窩輪時，可沿用輪選三部曲，挑選中年期、輕微價外、低街貨產品。由此現時市
場上所有相關產品（Ｍ通認股證）都是明年到期，都屬中長期證，街貨都屬低水平，所以投資者
主要需要注意行使價，現時市場上的認購證行使價介乎１９００點至３２００點，可考慮價外程
度１５％附近的產品，可留意行使價２５００點附近的認購證，及行使價１８００點附近的認沽
證，當中可留意Ｍ通購１０５７８及沽１０５７４。
　
　　ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數相關產品條款：
＊Ｍ通購１０５７８，行使價２５００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿９﹒６倍
＊Ｍ通沽１０５７４，行使價１８００點，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿５﹒７倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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