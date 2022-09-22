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22/09/2022 09:34

【內房困局】克爾瑞：８月末三四線新房庫存同比增５％高於全國

　　《經濟通通訊社２２日專訊》自２０２０年年中以來，因當局努力降低房地產槓桿，內地房
地產庫存一直呈上行趨勢。據房地產研究機構克而瑞（ＣＲＩＣ）日前發布報告顯示，目前三四
線城市新房庫存量仍處於２０１９年以來高位，短期成交復甦利好有限，後期去化仍面臨較大壓
力。該機構選取７０個三四線城市，包括北海、福清、銅陵等人口淨流出城市，８月末新房庫存
量同比增５％。數據顯示，８月末三四線城市去化周期達２３﹒１個月，顯著高於百城平均。一
些人口淨流出城市消化庫存周期甚至在５０個月以上。
　　報告又指，部分二線城市在庫存去化方面也面臨一些問題，青島、武漢、沈陽８月末狹義庫
存量均超２０００萬平方米，位列本月末狹義庫存總量前三位。不過，報告選取的２６個二線城
市８月去化周期總體在１８個月以內，庫存風險相對可控。一線城市則為１２﹒９個月。
　　根據克而瑞的數據，８月全國住房庫存量同比增長３％，至５﹒８７２億平方米。這相當於
６５０萬套９０平方米的普通中國住宅。機構並預計９月狹義庫存整體延續穩中有增走勢，９月
成交量持平８月或小幅微降。（ｗｌ）

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