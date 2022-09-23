《廣匯論勢－鄭廣復》日圓呈強烈轉升訊號，中長線反彈目標１２５

《廣匯論勢》昨天（２２日）可謂「超級加息日」，聯儲局繼續大幅加息０﹒７５厘；兩個

新興經濟體菲律賓及印尼央行各加息０﹒５厘，前者加幅符合市場預期，後者較預期多加了

０﹒２５厘。此外，瑞士央行（ＳＮＢ）亦一如預期加息０﹒７５厘，將政策利率調高至０﹒５

厘，是２０１１年以來首次重返正數水平。鄰國挪威隨後亦宣布半厘，指標利率升至２﹒２５厘

。在全球央行加息痛擊通脹之際，日本央行（ＢＯＪ）卻宣布維持負利率政策，顯然日本之痛有

別於他國之痛！

美國聯儲局一如預期宣布加息７５基點，聯邦基金利率目標範圍升至３至３﹒２５厘。另外

，當局將今年聯邦基金利率上限調高至４﹒４厘，明年為４﹒６厘，換言之，在今年餘下的兩次

議息會議將合共加息１﹒１５厘，即兩次會議的加息幅度組合為０﹒５及０﹒７５厘，由於今次

已是聯儲局連續第三次加息０﹒７５厘，若然餘下兩次會議有一次傾向加息０﹒７５厘，那肯定

是１１月份的一次。



＊美國加息周期料明年結束＊



另外，聯儲局在今次經濟預測中，僅預期明年加息０﹒２５厘，最大原因或許是當局已預期

，大幅加息將令美國陷入經濟衰退。實際上，美國今年首兩季ＧＤＰ皆按季收縮，陷入技術性經

濟衰退，莫說軟著陸機會降低，鮑威爾已明示，聯儲局將以打擊通脹為首要任務，經濟表現如何

先擱一邊，這點筆者早已指出。另外，聯儲局將２０２４及２０２５年聯邦基金利率上限預測為

３﹒９厘及２﹒９厘，由此推斷，美國加息周期將於明年見頂。

根據阿特蘭大聯邦儲備銀行的最新預測，美國第三季ＧＤＰ按季僅增長０﹒３％，這比９月

初時預測的２﹒６％大幅下調，可見美國第三季ＧＤＰ按季收縮的機會極高，屆時再矢口否認經

濟陷入衰退亦辯不過數據。



＊日本干預圓匯早有先兆＊



昨天有兩件事需要注意，一是日本財務省終於出手干預日圓匯價（日本央行代勞），其次是

英倫銀行（ＢＯＪ）決定加息半厘的投票結果。先講日本政府干預匯市，昨天的干預行動並非突

如其來。今年４月２２日，日本財務省官員已表示曾與美國財長耶倫商討聯合干預日圓匯率。６

月１０日，日本財務省聯同日本央行及日本金融廳發出聯合聲明，表示對於日圓持續走弱可能採

取實際干預行動。６月下旬，日本財務省亦曾針對日圓持續貶值多次發出口頭警告，耶倫則在７

月中表示，美國方面無意與日本採取駢合干預行動。

踏入９月份，日本財務省亦曾多次作出口頭干預，最明顯的一次是在上周三（１４日），日

本央行曾查詢日圓匯率（問價），是干預前的先兆，結果昨天在歐洲早市採取干預行動，美國財

政部則表示並無參與該次行動，但理解日本的做法。日本財務官神田真人表示，昨天的干預行動

規模龐大，無法隱藏，故決定對外宣布。



＊日圓１５０料為重要防守水平＊



翻查資料，計及昨天的干預行動，日本政府自１９８０年以來總共採取了１５輪（每輪不限

於一次）針對日圓匯價的干預行動，但當中只有昨天的一輪，以及１９９１至９２及１９９７至

９８年是阻止日圓貶值的，而對上兩次美元兌日圓最高分別觸及１４２及１４７水平，由此推斷

，日本政府傾向阻止日圓跌穿１５０。

背景方面，１９９１及９２年之前，有１９８７年七大工業國之中的六國（不計美國）達成

《羅浮宮協議》，阻止美元廣泛貶值，日圓匯價大幅升值令大量日資轉向投資海外市場，本土方

面，位於日本主要城市的住宅房價在１９８５至１９９０年升值１６７％，日經指數更是倍升。

１９８９年後期，時任日本央行行長的三重野康決定大幅加息，指標利率由２﹒５厘升至

１９９０年８月的６厘，信貸收緊下，令投機活動開始逆轉，地價、股市及企業投資大跌，

１９９１年後期至１９９２年初，日本房地產泡沫爆破，經濟受挫，日經指數在１９９２年３月

１７日收報１９９１８點，較１９８９年的高位大跌約１９０００點，跌幅達４８﹒８％。

１９９７至１９９８年自是受亞洲金融風暴，迫使日本政府入市阻止日圓進一步貶值，美國財政

部亦參與了該此干預行動。



＊短期１４０至１４６波動機會大＊



反觀目前，日圓貶值主要因為它與主要貨幣的負息差持續拉闊，日本央行周四更宣布維持現

行負利率政策，甚至擴大資產購買範圍，並揚言必要時毫不猶豫加大量寬措施，予人感覺是慌死

你唔沽ＹＥＮ！

投資者一定想知道，現時應該買日圓或是趁反彈沽貨？目前的加息環境對日圓不利，而日本

政府已經出手阻止日圓進一步貶值，但美元兌日圓跌至１４０水平後回穩，１４５相信是最高風

險的水平，即使日本財務省沒有干預，匯價達到該水平亦可能引發令持有日圓淡倉的炒家平倉，

令日圓反彈，惟當美元跌至１４０水平，暫時所見干預風險不大，日本財務省亦不會浪費彈藥，

我估計短期將於１４０至１４６之間波動。技術上，美元兌日圓昨天以穿頭破腳形態收市，屬於

強烈轉勢訊號，故此，美元兌日圓的策略上仍以逢高沽出為主，短至長期目標為１４０、１３８

、１３０及１２５。

從聯儲局的最新經濟預測推斷，美國加息周期在今年底進入尾聲，明年見頂，故最佳的干預

時機應是是美國加息周期尾段。此外，美國今年首兩季已陷入技術性經濟衰退，而第三季經濟再

度收縮的可能性極高。果如此，市場將會逐漸轉向推測聯儲局何時減息，屆時整體非美貨幣有望

大幅反彈。



＊英倫銀行１１月或加息７５基點＊



英鎊方面，昨天英倫銀行（ＢＯＥ）議息後決定加息半厘，將指標利率上調至２﹒２５厘。

不過，投票結果顯示決策委員對加息幅度極之分化，９名決策委員中，５名支持加息半厘，３名

建議大幅加息０﹒７５厘，另一名建議加息０﹒２５厘。在英國通脹率持續高企下，英倫銀行在

１１月３日議息會議大幅加息０﹒７５厘的機會增加。

今晚英國財政大臣關浩霆將會公布一系列減稅措施，約翰遜在任時決定將企業利得稅，自

２０２３年４月起由１９％上調至２５％，計慧思或宣布取消。此外，綠色印花稅亦會擱置，為

每個家庭省約１５０英鎊；薪俸稅亦可能在下調之列，目前英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭民眾，若

然年收入介乎１２５７１至５０２７０英鎊，薪俸稅率為２０％。另外亦為企業電力及天然氣價

封頂，每度電為２１１鎊、每度氣為７５鎊，較目前市價低約五成。



＊英財赤縱升仍低於法意西＊



智庫ＩＦＳ認為，減稅措施涉及每年３００億英鎊，單單是能源補貼就要花１０００億英鎊

，整個減稅措施將令英國財政赤字長期維持佔ＧＤＰ的３﹒５％，高於金融海嘯前的平均

１﹒９％。不過，英國財赤在Ｇ２０之中不算高，美國去年為１６﹒７％，居首；第二位是新加

坡，２０２０年為１３﹒９％；日本第三，為１２﹒６％。歐洲國家方面，意大利去年為

７﹒２％，隨後是西班牙的６﹒９％及法國的６﹒５％，之後才輪到英國的６％。若然是

３﹒５％，亦不過略為超出歐盟的３％上限（但英國已脫歐，不受其約束）。

金融市場要打壓一種貨幣必可找到理由，個人認為，某貨幣匯率處於幾十年低位不會持久，

以反彈去修正過度貶值只是時間問題，投資者不論是追買美元或逆大勢買非美貨幣，都必須做好

風險管理，餘下來的就交由「市場之王」去決定好了！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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