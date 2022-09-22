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即市新聞

22/09/2022 10:15

《股林淘金－林家亨》金活醫藥（０１１１０）疫情下仍有增長

　　《股林淘金》疫情由２０２０年爆發至今影響著我們的日常生活和消費習慣。香港現時已習
慣由線下轉移至線上購物，國內更不用多說。國內網上消費一向比香港走得更前。近年更冒出新
穎的短視頻及直播平台的網上推廣方式。針對國內市場的商家須懂得借助這嶄新的營銷渠道，把
握商機，從事健康產品的分銷代理商金活醫藥（０１１１０）是香港消費者較熟識的代理商。
　
　　金活醫藥取得藻油領導品牌Ｌｉｆｅ’ｓ　ＤＨＡ的中國線上線下代理權，公司通過抖音快
手矩陣號、小紅書、微博達人帶貨等方式，帶動Ｌｉｆｅ’ｓ　ＤＨＡ品牌的總曝光量達
１０００多萬，快速搶佔市場份額，因此，於今年上半年，Ｌｉｔｆｅ’ｓ　ＤＨＡ銷售額較去
年同期迅速增長２１３﹒２％，有望成為另一明星產品系列，為金活醫藥帶來增增長動力。
　
　　金活醫藥另一王牌產品金活依馬打正紅花油，含有真正紅花和血竭，功效顯著。今年上半年
，金活醫藥與骨科醫生、兒科醫生等專業人士合作，同時聯合抖音的網紅專業醫生一同進行視頻
教育。這種方式的專業背書為金活醫藥的產品樹立了專業形象，其中紅花油的兩條抖音醫生視頻
曾於一周內傳播達近百萬人次，宣傳效益顯著。
　
　　金活醫藥代理及分銷許多國際知名、家傳戶曉的醫藥健康產品，如京都念慈菴系列、喇叭牌
正露丸、樂敦瑩品牌眼藥水、康萃樂益生菌、馬來酸依那普利葉酸片等多個名牌藥品。金活醫藥
除了在天貓、京東、丁香媽媽、年糕媽媽、抖音快手等網上熱門平台營銷外，亦建立了金活健康
之家海外旗艦店，進駐天貓國際海外醫藥類目，２０２２年上半年綜合排名第２２位，與４０多
家國際知名品牌商就近百款產品達成合作，其中黃道益活絡油、雙飛人、無比滴、皇漢堂便秘丸
等重點產品銷售成績突出。
　
　　金活醫藥２０２２年中期公司擁有人應佔溢利同比增長２４﹒３％，達至約人民幣２４２１
萬元。疫情下大眾提高健康養生意識，同時更依賴在網上消費。金活醫藥具備多元化及與時並進
的銷售渠道，產品線豐富，且都是功效顯著的世界知名品牌，是家庭常備之選，相信金活醫藥未
來成長趨勢良好，投資者可吼位吸納，宜設止蝕１０％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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