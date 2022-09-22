【人行操作】人行開展１８０億元逆回購利率持平，淨投放１６０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展１８０億元
（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作，其中，１６０億元１４天期逆回購，中標利率
持平為２﹒１５％，２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，
即淨投放１６０億元。（ｃａ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning22/09/2022
林家亨：港股挫逾400點略嫌過分反應 再大跌空間不大
|財經熱話22/09/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，加密貨幣再跌
|中國故事21/09/2022
《神州經脈》中聯通等被美列黑名單 滬指曾失三千一 人幣續探底
|財經熱話21/09/2022
美猛加息在即科技股下挫騰訊創4年低 低吸此其時？
|FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息 靴子落地釀「雙風眼」？
|財經熱話21/09/2022
【跌市買D乜】中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢 中移動中電信更值博
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰