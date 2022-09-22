【人行操作】人行開展１８０億元逆回購利率持平，淨投放１６０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展１８０億元

（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作，其中，１６０億元１４天期逆回購，中標利率

持平為２﹒１５％，２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，

即淨投放１６０億元。（ｃａ）

