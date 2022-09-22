  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 14:54

【大國博弈】中國聯通回應被美列黑名單：將維護公司合法正當權益

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國監管機構聯邦通信委員會（ＦＣＣ）２０日將中資電信企
業中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）美洲公司、太平洋網絡（００５４３）及旗下
全資子公司ＣｏｍＮｅｔ，列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。時隔逾一日，中國聯通回
應表示，中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去２０年來，為
客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。美國ＦＣＣ毫無事實根據地
將中國聯通（美洲）運營公司列入所謂「國家安全威脅清單」，此舉泛化國家安全概念，損害了
聯通（美洲）運營公司聲譽和合法權益，我們將採取措施積極維護公司的合法正當權益，密切關
注事態發展。
　　中國外交部發言人汪文斌昨午重申，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重
損害中國企業利益。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，我們將繼續採取
必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
　　美方今年早些時候以國家安全為由，已撤銷上述中資電訊企業在美國的營運牌照。（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息　港銀有機會上調最優惠利率
人氣文章FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話　市場動盪未到頭
人氣文章財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車　蔚小理光環不再！
人氣文章財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點　美國經濟衰退機會上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金