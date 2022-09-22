【大國博弈】中國聯通回應被美列黑名單：將維護公司合法正當權益

《經濟通通訊社２２日專訊》美國監管機構聯邦通信委員會（ＦＣＣ）２０日將中資電信企

業中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）美洲公司、太平洋網絡（００５４３）及旗下

全資子公司ＣｏｍＮｅｔ，列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。時隔逾一日，中國聯通回

應表示，中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去２０年來，為

客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。美國ＦＣＣ毫無事實根據地

將中國聯通（美洲）運營公司列入所謂「國家安全威脅清單」，此舉泛化國家安全概念，損害了

聯通（美洲）運營公司聲譽和合法權益，我們將採取措施積極維護公司的合法正當權益，密切關

注事態發展。

中國外交部發言人汪文斌昨午重申，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重

損害中國企業利益。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，我們將繼續採取

必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美方今年早些時候以國家安全為由，已撤銷上述中資電訊企業在美國的營運牌照。（ｗｌ）

