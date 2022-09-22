  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 13:58

【ＦＯＣＵＳ】「ＦＥＤ　Ｐｉｖｏｔ」淪笑話，市場動盪未到頭

　　【ＦＯＣＵＳ】深蹲－彈跳－俯衝，隔夜美股三大指數過山車般走勢，令「ＦＥＤ　
Ｐｉｖｏｔ（聯儲轉向）」押注，成為ＦＯＭＣ議息日當天的黑色笑話。除了一如預期第三度加
息０﹒７５厘，推升聯邦基金利率至３％－３﹒２５％的２００８年１月以來最高；多達１２位
委員（總數１９位）一致預期，利率將在２０２３年全年維持４﹒５％－５％高位，美匯指數一
騎絕塵直逼１１２。
　
＊鴿子也有利爪，明年利率中位數４﹒６％＊
　
　　鴿子也有利爪。一路錯判通脹，難甩「明鷹實鴿」標籤的聯儲主席鮑威爾，這一次恐怕真的
不撞南墻（衰退）不回頭。
　　延續上月Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會上「一些痛苦（ｓｏｍｅ　ｐａｉｎ）」的鷹調，
鮑威爾周四（２２日，本港時間）凌晨於議息後記者會續稱，沒有「無痛（ｐａｉｎｌｅｓｓ）
」的方式來擺脫通脹；利率可能只是剛剛進入「限制性的最低水平（ｖｅｒｙ　ｖｅｒｙ　
ｌｏｗｅｓｔ　ｌｅｖｅｌ）」；房地產市場這個通脹源頭之一可能必須經歷一次調整（ｇｏ　
ｔｈｒｏｕｇｈ　ａ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）。
　　為鷹調升級背書的是最新點陣圖，預期今年底利率中位數為４﹒４厘（６月預估為３﹒４厘
），明年為４﹒６厘（６月預估為３﹒８厘）；１９位委員中更有多達１２位，預期明年全年維
持４﹒５％－５％高位（其中６位看４﹒７５％），換言之，市場原本押注美息明年３月見頂後
拾級而下，恐是一廂情願。
　　
＊失業率勢續升，多指標顯示前景黯淡＊
　
　　美聯儲扭盡六壬修復「維護價格穩定」的信譽，利率期貨市場預期１１月多達６８％機會第
四度加息０﹒７５厘，有何代價？對此，鮑威爾直言，沒有人知道這個過程會否導致衰退，軟著
陸的可能性似在減弱（ｌｉｋｅｌｙ　ｔｏ　ｄｉｍｉｎｉｓｈ）。點陣圖最新預計，美國今年
ＧＤＰ增速僅０﹒２％（６月預估為１﹒７％），明年失業率料升至４﹒４％（６月預估為
３﹒９％）。
　　但此恐怕仍難以令通脹重回２％的政策目標，最悲觀的假設是，若要實現此，失業率或達
６﹒７％，全美失業大軍將逾５３０萬。美國利率、失業率大趨勢雙雙未見頂，從全球集裝箱運
費到聯邦快遞（ＦｅｄＥＸ）股價，從全美住宅建築商信心指數到成屋銷售量，從硅谷的初創企
業削減開支，到巨頭如Ｍｅｔａ開始悄悄裁員－－無不指向前景黯淡。
　　值得一提的是，隨著２年期國債、１０年期國債收益率分別企上４％、３﹒５％，美國公共
債務的利息支出在截至８月的過去１２個月計飆升至７１６０億美元歷史新高。
　
＊憂非理性市場海嘯，暫時遠離高波動＊
　
　　鑑於此，華爾街大熊、大摩首席策略師Ｍｉｋｅ　Ｗｉｌｓｏｎ認為，投資者至今仍未對上
市公司盈利增長的風險充分定價，他預計，標指到年底將進一步跌至３４００點（潛在跌幅
１０％）。眼見傳統的「６０╱４０平衡組合」回報錄１９３７年以來最低，Ｗｉｌｓｏｎ直言
「Ｂｏｒｉｎｇ　ｉｓ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ（以穩為上）」。
　　同樣採取防守策略的還有匯豐，該行主張最大限度地減持股票，因預期快速出現「ＦＥＤ　
Ｐｉｖｏｔ」是不現實的。早前預言聯儲將加息１厘的野村則警告，市場上任何的現金為王、平
倉、獲利了結等策略，都可能導致更大的脫離基本面的市場波動海嘯。
　　相比沃爾克時代聯邦基金利率接近２０％，現時４﹒６２５％的峰值中值預測，顯然令鮑威
爾更願意冒險；當聯儲繼續旋轉加息絞索，或是時候暫時遠離高波動資產。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話　市場動盪未到頭
人氣文章財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車　蔚小理光環不再！
人氣文章財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點　美國經濟衰退機會上升
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】加息VS經濟衰退　銀行股買唔買好？
人氣文章大行報告22/09/2022
【大行炒D乜】中銀國際點評資源股　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金