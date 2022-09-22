【新冠肺炎】廣州海珠、荔灣今日開展全區第二輪全員核酸檢測

《經濟通通訊社２２日專訊》廣州昨日（２１日）新增２宗本土無症狀感染者。海珠區昨晚

發布通告，今日（２２日）起在全區範圍內啟動第二輪全員核酸檢測。荔灣區凌晨亦宣布，今日

在全區範圍內啟動全員核酸檢測工作，檢測時間從上午９時開始。

另外，據深圳市公共交通運輸局消息，此前因疫情防控臨時停運、調整的深圳跨市公交線路

２２日起恢復正常運營。（ｃａ）

