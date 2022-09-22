  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 09:18

【新冠肺炎】廣州海珠、荔灣今日開展全區第二輪全員核酸檢測

　　《經濟通通訊社２２日專訊》廣州昨日（２１日）新增２宗本土無症狀感染者。海珠區昨晚
發布通告，今日（２２日）起在全區範圍內啟動第二輪全員核酸檢測。荔灣區凌晨亦宣布，今日
在全區範圍內啟動全員核酸檢測工作，檢測時間從上午９時開始。
　　另外，據深圳市公共交通運輸局消息，此前因疫情防控臨時停運、調整的深圳跨市公交線路
２２日起恢復正常運營。（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning22/09/2022
林家亨：港股挫逾400點略嫌過分反應　再大跌空間不大
人氣文章財經熱話22/09/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，加密貨幣再跌
人氣文章中國故事21/09/2022
《神州經脈》中聯通等被美列黑名單　滬指曾失三千一　人幣續探底
人氣文章財經熱話21/09/2022
美猛加息在即科技股下挫騰訊創4年低　低吸此其時？
人氣文章FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息　靴子落地釀「雙風眼」？
人氣文章財經熱話21/09/2022
【跌市買D乜】中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢　中移動中電信更值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金