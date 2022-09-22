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22/09/2022 09:00

《法證攻防－林恩》內地跑腿服務消費持續擴展

　　《法證攻防》美團（０３６９０）股價過去４個月在約１６０元至２１０元區間上落，９月
以來都受制５０天線水平。港股通資金流方面，美團９月１６日起連續３個交易日均錄得北水資
金淨流出，累計約４﹒６億元。過去５個交易日輪證資金流，美團９月１４、１５和２０日均錄
得好倉資金淨流出，這３個交易日美團都曾突破１７６元。９月１６和１９日，當美團股價考驗
１７０元關口，則錄得資金淨流入好倉。
　　隨著即時物流的發展和消費者的需求，同城取送物品，同城代買，幫辦事等非標準化服務的
新型服務形式稱為跑腿服務。艾媒咨詢發布《２０２２年中國跑腿經濟市場洞察報告》，截止
２０２１年中國跑腿經濟市場規模高達１３１億元。２０１４年至２０２１年，中國即時物流用
戶規模從１﹒２４億人增長至６﹒３３億人，年復合增長率２６﹒２％。
　　報告２０２２年７月調查２４１８個消費者，美團旗下美團跑腿佔比６０﹒１％，最常使用
的跑腿品牌，領先阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼跑腿的２９﹒８％和閃送的２７﹒８％。
用戶分布方面，年齡段在２６－３０歲和３１－４０歲消費者中，分別有超過７５％每月使用跑
腿服務的頻率為１－１０次。目前跑腿服務的消費習慣和花銷在一二線城市中普及，而正在向三
四線及以下城市拓展。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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