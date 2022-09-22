【外圍經濟】日本財務省入市干預，圓匯大幅反彈至１４２

《經濟通通訊社２２日專訊》日本財務省官員神田真人表示，日本政府已干預了外匯市場以
支持日圓匯率。
美元兌日圓在日本政府干預後，由接近１４５急跌至最低１４２﹒０９。
日本央行在今天較早時宣布維持負利率寬鬆貨幣政策，指標利率維持在負０﹒１厘。由於瑞
士央行今天議息後大幅加息０﹒７５厘，指標利率升至０﹒５厘，令日本成為目前全球唯一的負
利率國家。（ｐｃ）
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