【外圍經濟】日本財務省入市干預，圓匯大幅反彈至１４２

《經濟通通訊社２２日專訊》日本財務省官員神田真人表示，日本政府已干預了外匯市場以

支持日圓匯率。

美元兌日圓在日本政府干預後，由接近１４５急跌至最低１４２﹒０９。

日本央行在今天較早時宣布維持負利率寬鬆貨幣政策，指標利率維持在負０﹒１厘。由於瑞

士央行今天議息後大幅加息０﹒７５厘，指標利率升至０﹒５厘，令日本成為目前全球唯一的負

利率國家。（ｐｃ）

