【企業盈喜】ＫＦＭ金德（３８１６）料中期轉賺最少３０００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》ＫＦＭ金德（０３８１６）公布，預期截至本月３０日止中期

純利不少於３０００萬元，去年同期虧損約６５７０萬元。

該集團指，財務表現改善主因錄出售事項；金屬沖壓業務收益隨著網絡及數據儲存行業客戶

的需求增加而增加，以及期內人民幣兌美元貶值。（ｗｈ）

