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22/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒２５億元，買盈富沽舜宇

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開１４２點，報１８６３８點。最高跌
１４２點報１８６３８點，最低跌３４６點報１８４３４點。恒指收報１８４４４點，跌３３６
點或１﹒７９％。
　　北水全日淨流入４４﹒２５億元，增加１５２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是舜宇光學科技（０２３８２）、旭輝控股集團（００８８４）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交８１３﹒０３億元增加１１﹒４％。其中港股通成交１７７﹒３億元，佔總成交
２１﹒８％。
　
＊大華繼顯維持「持有」評級＊
　
　　大華繼顯發表報告，引述舜宇管理層指，智能手機終端用戶需求態度謹慎，預期今年不會出
現明顯復甦跡象，但因蘋果及三星供應鏈的份額增加，對長期發展充滿信心。大華繼顯維持對舜
宇「持有」評級，目標價由１１２﹒２元下調至１１１﹒３元。
　　盈富基金跌１﹒７％報１９﹒１１元，北水淨買入１５﹒５億元；騰訊控股跌２﹒５２％報
２８６元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升２﹒１８％報１０﹒３元，北水淨買入
３﹒６億元。
　　舜宇光學科技跌１０﹒５１％報８５﹒６元，北水淨賣出２﹒７億元；旭輝控股集團跌
１１﹒２５％報１﹒４２元，北水淨賣出１﹒１億元；工商銀行跌１﹒０３％報３﹒８４元，北
水淨賣出１﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１５﹒５４
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒８７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒５６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒１１
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒６９
　　旭輝控股集團　（００８８４）　　　　　－１﹒１５
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒０６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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