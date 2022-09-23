《運籌帷幄－梁業豪》剖析低處未算低的市況

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均尚屬顯著向淡。恒指期貨進一步下跌至１７９５４，低於３月１５日低位１８２３７

，確認５月１０日低位１９０６３已成為了短期重要阻力位。港股最近一個跌浪從本月１３日高

位１９５１５開始，雖算急挫，卻不及上月２６日高位２０２３９至本月８日低位１８７７１般

暢順，代表好友曾嘗試於跌浪途中反擊。１８７７１可被視為另一個短期阻力位，自６月２８日

高位２２４１３起「一浪低於一浪」的局勢至今仍未被破壞。

由此可見，近期淡友大戶一直控制了大局。若單看圖表形勢，當然屬於顯著向淡，好友應退

避三舍。事實上，好友亦不應急於入市與對手硬撼，只需維持合適的持貨量應市便可。須緊記，

市況超賣或嚴重走，並非代表新升浪很快便會來臨；相反，幅度有限的反彈浪會吸引一批新好友

入市，為淡友大戶於下一輪攻勢中增添殺戳對象。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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