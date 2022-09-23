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即市新聞

23/09/2022 17:00

《盤後部署》政府再放寬入境檢疫，國泰升幅為何大幅收窄？

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股繼續弱勢。恒指今日低開９２點，報１８０５５。早市初
段曾回升１７點，但升勢很快中斷，早段大部分時間在１７９５２至１８１６５上落。半日跌
１５３點，報１７９９４。午市走勢反覆向下，臨近收市跌幅一度擴大至逾２２０點，低見
１７９２６，最終貼近全日最低位收市。
　　恒指收報１７９３３，跌２１４點或跌１﹒１８％，主板成交８０８﹒１１億元。國企指數
報６１１４，跌８１點或跌１﹒３２％。恒生科技指數報３５８９，跌８４點或跌２﹒２９％。
　　內地股市低收。上證綜合指數報３０８８，跌２０點或跌０﹒６６％，成交２８５５﹒５３
億元人民幣；深證成份指數報１１００６，跌１０８點或跌０﹒９７％，成交１６２９﹒９８億
元人民幣。
　
＊中銀３０元為中長線目標＊
　
　　本港銀行相繼宣布調高最優惠利率（Ｐ），包括匯豐及中銀香港（０２３８８）等，均上調
最優惠利率０﹒１２５厘。中銀香港逆市上升３﹒７７％，收報２７﹒５５元，一舉突破５０及
２５０天線。
　　匯證認為，加息幅度較小對本港銀行有利，又認為加息對整體銀行的淨息差有利，重申在本
港銀行中看好中銀香港。此外，中金表示香港銀行上調Ｐ對其息差為強大正面的催化劑，抵銷銀
行存款成本上升帶來的負面影響，並首選中銀香港。
　　在大行及券商看好下，中銀香港今日成交額顯著上升，走勢相當強勁。在日線圖上，目前中
銀香港的９日ＲＳＩ為７１，意味股價逐步升近嚴重超買水平，而股價於７月尾升至２８﹒８元
後遇上阻力。不過，在月線圖上，中銀香港股價自２０２０年９月開始呈反覆向上的走勢，目前
在２０個月線支持力仍強，投資者可於現價買入作中長線部署，目標可留意３０元水平，收市跌
穿２４元則止蝕。
　
＊國泰現階段宜食胡＊
　
　　行政長官李家超表示，隨著確診宗數漸趨平穩，公布四個便利來港措施，下周一（２６日）
生效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４」縮短至「０＋３」；取消登機
前核酸檢測要求，只需提交２４小時內快測陰性證明。
　　雖然政府進一步放寬入境檢疫措施，但相關概念股個別發展，當中國泰（００２９３）曾升
逾２％，高見９﹒１５元，但最終升幅大幅收窄，收報８﹒９２元，升１﹒０２％。
　　國泰今日的成交額大幅提高至４﹒４６億元，股價在日線圖上卻出現頗長的上影線，再看近
兩個交易日都未能在９元以上收市，反映股價短期在９元遇上頗大阻力。畢竟目前９日ＲＳＩ為
７０，即使政府「０＋３」的來港措施有利國泰股價，惟持貨者現階段亦應先食胡，無貨者則宜
待股價回至２０天線才買入較合適，目前為８﹒４５元，目標１０元。（ｅｒ）

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