【新冠肺炎】泰國擬１０月１日起取消所有遊客入境限制

《經濟通通訊社２３日專訊》據《曼谷郵報》報道，泰國將從１０月１日起取消遊客入境的

所有限制。泰國副總理兼衛生部長禪威拉庫爾在國家傳染病委員會會議結束後表示，遊客將不再

需要提供疫苗接種證明和新冠病毒檢測結果。此外，泰國從１０月１日起取消新冠病毒輕症和無

症狀患者的強制隔離，但建議他們佩戴口罩、勤洗手，並在５天內保持社交距離。（ｊｆ）

