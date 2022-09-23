【新冠肺炎】南韓下周一取消戶外口罩令，９７％國民帶有抗體

《經濟通通訊社２３日專訊》南韓國務總理韓悳洙周五（２３日）表示，將從下周一（２６

日）起全面解除戶外戴口罩令。屆參加５０人以上戶外集會，以及觀看演出和體育比賽時無需戴

口罩。韓悳洙表示，考慮到流感患者增加、冬季疫情再度流行的可能性，將繼續維持室內戴口罩

義務。他還表示，針對１萬名國民進行的新冠抗體陽性率調查，顯示約９７％通過接種疫苗或自

然感染獲得抗體。（ｊｆ）





