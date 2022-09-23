【國際要聞】美國航母時隔５年駛入南韓，參加美韓軍演威懾平壤

《經濟通通訊社２３日專訊》美國核動力航母列根號於周五（２３日）上午駛入南韓釜山海

軍作戰基地，準備在月底參加針對平壞的美韓聯合軍演。

這是時隔５年美軍航母首度駛入南韓港口，並由多艘美軍巡洋艦及驅逐艦護航。在月底的軍

演中，美軍還會出動攻擊型核潛艇。韓媒指，列根號等美軍艦隻到來，是對北韓發出強烈警告訊

號。

列根號抵韓前夕，韓美日外交部長於周四（２２日）在紐約會晤，併發表聯合聲明，重申若

北韓進行核試，將面臨國際社會堅決應對。三國外長還譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並對烏方表示支

援。

另一方面，美國追蹤北韓的網站「北緯３８度」（３８ Ｎｏｒｔｈ）指，北韓鹹鏡南道新

浦造船廠一帶衛星圖像顯示，北韓正為新潛艇的下水做準備工作。

本月１８日拍攝的衛星圖像顯示，新浦造船廠建築物周邊，罕有地出現了駁船等６艘船舶。

圖片還捕捉到了與建築物相連的船舶下水碼頭、駁船拖運軌道和拖曳設施、用於減少衝擊的浮式

幹船塢。「北緯３８度」指出，北韓從２０１６年初開始建造疑似彈道導彈潛艇（ＳＳＢ）的新

潛艇，並可能已經完工。（ｊｆ）

