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即市新聞

23/09/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》好友職業炒家反攻意欲與信心增強

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需
性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中銀
香港（０２３８８）、國泰航空（００２９３）與太古Ａ（０００１９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選騰訊（００７００）、友邦保險（０１２９９）與港交所（００３８８）。
　　恒指期貨小時圖上，好友雙方繼續於低位進行拉鋸戰，價位無力回升。但若ＳＴＣ的％Ｋ成
功升離％Ｄ，可假設本周低位已經出現。恒指牛證重貨區現位於１７５００－１７５９９，若恒
指跌抵１７５００，將合共有７０隻牛證被殺倉，涉及對沖用的恒指期貨好倉５８１０張。由於
這些恒指期貨好倉將被牛熊證發行商於短時間內平掉，殺傷力會非常大。須注意的，為昨天
（２２日）１７７００－１７７９９與１７８００－１７８９９收回價區域的總街貨量均見急增
，顯示好友職業炒家的反攻意欲與信心皆增強。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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