《窩輪豪情－梁業豪》好友職業炒家反攻意欲與信心增強

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需

性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中銀

香港（０２３８８）、國泰航空（００２９３）與太古Ａ（０００１９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，

則宜首選騰訊（００７００）、友邦保險（０１２９９）與港交所（００３８８）。

恒指期貨小時圖上，好友雙方繼續於低位進行拉鋸戰，價位無力回升。但若ＳＴＣ的％Ｋ成

功升離％Ｄ，可假設本周低位已經出現。恒指牛證重貨區現位於１７５００－１７５９９，若恒

指跌抵１７５００，將合共有７０隻牛證被殺倉，涉及對沖用的恒指期貨好倉５８１０張。由於

這些恒指期貨好倉將被牛熊證發行商於短時間內平掉，殺傷力會非常大。須注意的，為昨天

（２２日）１７７００－１７７９９與１７８００－１７８９９收回價區域的總街貨量均見急增

，顯示好友職業炒家的反攻意欲與信心皆增強。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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