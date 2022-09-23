  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2022 08:56

【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈

　　《經濟通通訊社２３日專訊》繼美國加息四分三厘之後，英倫銀行亦宣布加息半厘，而日本
繼續維持負利率政策，隨後入市干預市場令日圓反彈，而隔晚美股輕微下挫，道指仍穩守三萬點
關口，加密貨幣則仍然反彈，比特幣重上１９０００美元水平，而以太幣則先跌後回升，目前在
１３００美元關口。
　　另外，鏈上數據顯示，過去一周，礦工拋售了超過１６０００枚ＥＴＨ，價值超過２０００
萬美元。以太坊礦工仍然有大約　２４﹒５萬ＥＴＨ　剩餘－－並且不再與區塊鍊網絡有任何業
務聯繫。在合併一周後，加密貨幣分析師警告說，礦工出售他們的囤積物可能會成為加密貨幣價
格近期下行壓力的來源，過去一個月市場已經下跌了１９％。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９３３２﹒１８元（美元．下同），跌０﹒３６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３２６﹒９４元，升０﹒０４％；艾達幣報
０﹒４５５２元，跌０﹒６８％；瑞波幣報０﹒４８３０元，跌０﹒６４％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/09/2022
【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
人氣文章中國故事22/09/2022
《神州經脈》滬指兩連跌險守三千一　美鷹又加息人幣27個月低
人氣文章市場先機22/09/2022
未來哪些是最佳的交易品種！？
人氣文章財經熱話22/09/2022
美猛加息樓價看跌　地產股何去何從？
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】陳茂波：今年經濟負增長機會高　料樓市不會斷崖式調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金