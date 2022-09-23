【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈

《經濟通通訊社２３日專訊》繼美國加息四分三厘之後，英倫銀行亦宣布加息半厘，而日本

繼續維持負利率政策，隨後入市干預市場令日圓反彈，而隔晚美股輕微下挫，道指仍穩守三萬點

關口，加密貨幣則仍然反彈，比特幣重上１９０００美元水平，而以太幣則先跌後回升，目前在

１３００美元關口。

另外，鏈上數據顯示，過去一周，礦工拋售了超過１６０００枚ＥＴＨ，價值超過２０００

萬美元。以太坊礦工仍然有大約 ２４﹒５萬ＥＴＨ 剩餘－－並且不再與區塊鍊網絡有任何業

務聯繫。在合併一周後，加密貨幣分析師警告說，礦工出售他們的囤積物可能會成為加密貨幣價

格近期下行壓力的來源，過去一個月市場已經下跌了１９％。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９３３２﹒１８元（美元．下同），跌０﹒３６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３２６﹒９４元，升０﹒０４％；艾達幣報

０﹒４５５２元，跌０﹒６８％；瑞波幣報０﹒４８３０元，跌０﹒６４％。（ｕｌ）



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