《談國論企－黎偉成》聚焦備戰打仗，全面改革強軍

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年９月２１日

，傳達的重要指示，最惹人注目的當然是重點提到的要「聚焦備戰打仗」，和要「全面改革強軍

」，所語正直是美國人從言到行明目張膽的步步進逼和侵犯中國台灣的主權，肯定是十分嚴重的

警告。人民軍隊最近多年的高質科技化、信息化的硬件和軟件建設，強有力的防衛和攻堅能力，

統一台灣和痛擊挺「台獨」外部勢力。



＊備戰打仗乃反壓震懾美國人擬武力挺「台獨」＊



要指出，這是習近平是在國防和軍隊改革研討會舉行之際，作出傳達重要指示，用意相當不

簡單。此因中國在最近一段期間面對美國在政、經濟、科技、投資等幾乎全方位的圍堵、攬炒，

都能夠一一積極、穩妥和正氣應對及化解，使美方在不甘心詭計不得逞慘局底下，居然挺而走險

挑釁中國台灣的主權問題。即使習近平先於３月１８日應邀約作視頻通話，對美國總統拜登提出

嚴正和直接地警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，再於７月

２８日就中國台灣問題上無不客氣地直指美方「玩火必自焚」，但以拜登為主的一眾美國人還是

詐傻扮懵的對台售武、與台作「官方」的接觸，而美國的議院近期更無恥地舞弄出甚麼《台灣政

策法》之類的鬼東西，並反過來「警告」中國不要「破壞」台海現狀，否則便會有「後果」，卑

鄙惡毒。

由是習近平要在一個軍方的研討會上傳達的重要指示，意義也就相當重要，重點有：（一）

習近平十分直截了當地指出要「聚焦備戰打仗」，有更大的警示性，理由為現時的「備戰」是要

「打仗」，與上世紀五、六十年代的「備戰」，是要「備戰、備荒、為人民」的最大差異，無疑

兩次所言之「備戰」要備的是美帝國霸權主義，惟（１）上世紀的要防美帝軍事威脅，但（２）

現時就是要作出的「備戰」，是隨時狠狠反擊美國人侵犯中國台灣的主權，要作好準備隨時「打

仗」，打的是美國人肆意侵犯中國台灣主權。

要是美國人真的能夠從中國台灣主權問題上弄了一點點「眉目」，就很有可能得寸進尺的對

中國在政治、經濟、外交等許許多多方面，對中國「指手劃腳」，甚至企圖揭開甚麼「八國聯軍

」的老王曆，可以嗎？中國在共產黨領導下由１９４９年的百業待興發展到如今已成為世界第二

大經濟體系，美國人現時可真是顛佬一個。

尤其是由聯合國到中美三個聯合聲明，所指的「一個中國」的共識，是確認中國台灣是中華

人民共和國的領土，和不可分割的一個部分，美國人要搞「台獨」，難度異常超高。大陸要「武

統」台灣，在軍事力量上是絕對不難，但兩岸一旦爆發戰事，受傷受害的肯定是中華民族；建議

大陸在「武統」之前，現時要做好政治統戰工作，在「動武」之時，對象一定要打支持「台獨」

的外部勢力軍隊，即佯攻台而實狂擊美軍！

至於（二）習近平的指示中的另一個重點，為「開創改革強軍新局面」。中國最近多年來在

強軍方面做出了很多卓有成效的工作，國防和軍隊的建設長足發展，到如今已是相當科技化、信

息化、數字化。如美國人推動中國台灣省內的「台獨」力量搞事，大陸對美軍要打的近岸戰，是

絕對不會輸蝕，但更重要的是要對準美國本土作出攻擊，以牙還牙，痛打傷人者。中國具備遠程

導彈和超音速導彈，可以試一試威力如何？

必須指出，美國人一旦挺「台獨」出兵「保護」中國台灣，也就是向中華人民共和國宣戰，

中國是有很充足的道理，防衛中國台灣省，更可以對宣戰的美國領土進行武力攻擊，讓美國人也

嘗一嘗戰禍的創傷。



＊要建立長程核動武力建設反擊美挺台宣戰＊



我建議（三）中國要建立核動的航空母艦戰鬥群，對美國人肯定是一個重大的震懾。習近平

對研討會上作出的指示，提到黨的十八大以來，黨中央和中央軍委以前所未有的決心和力度，全

面實施改革強軍戰略，深入破解長期制約國防和軍隊建設的體制障礙、結構性矛質、政策性問題

，深化國防和軍隊改革取得歷史性成就，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面?一新。

要認真總結運用改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，紮實

抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍１００年奮

鬥目標提供強大動力。

人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯人！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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