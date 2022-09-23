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23/09/2022 09:30

《中概異動》理想（２０１５）高開逾２％，提前月底發布Ｌ８

　　《經濟通通訊社２３日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升２﹒４％，報９５﹒８５元，
該股成交約５萬股，涉資４６１萬元。
　　理想汽車公布，將提前在本月３０日正式發布為家庭市場的智能豪華６座中大型ＳＵＶ理想
Ｌ８，售價在４０萬元人民幣以內，理想Ｌ８展車將在國慶期間陸續到達全國各理想汽車零售中
心供體驗，並在１１月初正式開啟交付。
　　該集團指，基於市場對理想Ｌ８的期待，決定提前發布，而家庭智能旗艦５座ＳＵＶ理想
Ｌ７，將於明年一季度發布與交付。該集團指，為潛在用戶提供更清晰的產品序列，Ｌ代表增程
電動平台的ＳＵＶ系列，數字大小代表車型尺寸，級別方面，理想Ｌ９售價在５０萬元人民幣以
內，而理想Ｌ７和理想Ｌ６是５座ＳＵＶ。
　
＊小鵬發表Ｇ９但遭中信、中金削目標＊
　
　　小鵬汽車（０９８６８）日前正式發布五座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，Ｇ９支援８００Ｖ超快
充電，充電５分鐘可行２００公里，售價介乎３６﹒９９萬至４６﹒９９萬元人民幣，為集團售
價最高的車型。副董事長兼總裁顧巨集預計，Ｇ９將成為集團最暢銷型號電動車，預期當Ｇ９生
產上軌道，明年每月可交付約一萬輛。
　　但大行對此看法偏淡，中金更大削小鵬三成目標價，下表列部分大行對小鵬小新評級：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大行╱券商　目標價變動　　　　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中信證券　　１２５﹒００→９７﹒００　維持買入　　
　　中金　　　　１１４﹒００→８０﹒００　維持跑贏大市
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　現時，恒生指數報１８０５５，跌９２點或跌０﹒５１％，主板成交１６﹒１３億元。國企
指數報６１６４，跌３１點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報３６５２，跌２１點或跌
０﹒５８％。
　　即月期指新報１８０５６，跌１１６點，平水。即月國指期貨報６１６７，跌４３點，高水
３點。即月科指期貨新報３６５４，跌２８點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　　９５﹒８５元　升２﹒４０％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　５２﹒８５元　跌１﹒９５％
　　蔚來（０９８６６）　　　１４５﹒４０元　跌０﹒４８％
　　比亞迪（０１２１１）　　２１３﹒００元　跌０﹒９３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒４０元　升０﹒６５％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒９４元　　　　無升跌
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒１４元　跌０﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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