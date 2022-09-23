《中概異動》理想（２０１５）高開逾２％，提前月底發布Ｌ８

《經濟通通訊社２３日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升２﹒４％，報９５﹒８５元，

該股成交約５萬股，涉資４６１萬元。

理想汽車公布，將提前在本月３０日正式發布為家庭市場的智能豪華６座中大型ＳＵＶ理想

Ｌ８，售價在４０萬元人民幣以內，理想Ｌ８展車將在國慶期間陸續到達全國各理想汽車零售中

心供體驗，並在１１月初正式開啟交付。

該集團指，基於市場對理想Ｌ８的期待，決定提前發布，而家庭智能旗艦５座ＳＵＶ理想

Ｌ７，將於明年一季度發布與交付。該集團指，為潛在用戶提供更清晰的產品序列，Ｌ代表增程

電動平台的ＳＵＶ系列，數字大小代表車型尺寸，級別方面，理想Ｌ９售價在５０萬元人民幣以

內，而理想Ｌ７和理想Ｌ６是５座ＳＵＶ。



＊小鵬發表Ｇ９但遭中信、中金削目標＊



小鵬汽車（０９８６８）日前正式發布五座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，Ｇ９支援８００Ｖ超快

充電，充電５分鐘可行２００公里，售價介乎３６﹒９９萬至４６﹒９９萬元人民幣，為集團售

價最高的車型。副董事長兼總裁顧巨集預計，Ｇ９將成為集團最暢銷型號電動車，預期當Ｇ９生

產上軌道，明年每月可交付約一萬輛。

但大行對此看法偏淡，中金更大削小鵬三成目標價，下表列部分大行對小鵬小新評級：



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大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

中信證券 １２５﹒００→９７﹒００ 維持買入

中金 １１４﹒００→８０﹒００ 維持跑贏大市

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現時，恒生指數報１８０５５，跌９２點或跌０﹒５１％，主板成交１６﹒１３億元。國企

指數報６１６４，跌３１點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報３６５２，跌２１點或跌

０﹒５８％。

即月期指新報１８０５６，跌１１６點，平水。即月國指期貨報６１６７，跌４３點，高水

３點。即月科指期貨新報３６５４，跌２８點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） ９５﹒８５元 升２﹒４０％

小鵬汽車（０９８６８） ５２﹒８５元 跌１﹒９５％

蔚來（０９８６６） １４５﹒４０元 跌０﹒４８％

比亞迪（０１２１１） ２１３﹒００元 跌０﹒９３％

吉利汽車（００１７５） １２﹒４０元 升０﹒６５％

長汽（０２３３３） ９﹒９４元 無升跌

廣汽集團（０２２３８） ６﹒１４元 跌０﹒１６％

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（ｈｃ）

