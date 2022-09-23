《異動股》東瀛遊午後擴至暴升５０％，港府放寬檢疫至「０＋３」

《經濟通通訊社２３日專訊》東瀛遊（０６８８２）現價升５０﹒６５％，報１﹒１６元，

以現價計，該股暫連升５日，累計升幅９０﹒１６％。盤中高見１﹒２元。該股成交約６０８１

萬股，涉資６０８５萬元。

行政長官李家超表示，隨著確診數漸趨平穩，公布四個便利來港措施，下周一（２６日）生

效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４」縮短至「０＋３」；取消登機前

核酸檢測要求，用快測取代；取消未接種疫苗市民不能來港限制；「來港易」及「回港易」不設

限額。

李家超指，新安排下檢疫酒店會取消，旅客可回家或自選酒店進行醫學監測。抵港人士在機

場接受核酸後，不須等待結果便可以回家或到酒店。亦可自選交通工具。



＊日本取消限制每日入境人數＊



日本首相岸田文雄宣布，將於１０月１１日再度放寬管制措施。繼早前表態將在１０月放寬

入境限制後，岸田文雄宣布將從１０月１１日起開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，目前實

施每日入境人數上限５萬人也將廢除，以促進觀光。

現時，恒生指數報１７９６３，跌１８３點或跌１﹒０１％，主板成交７０５﹒００億元。

國企指數報６１２８，跌６６點或跌１﹒０８％。恒生科技指數報３６０１，跌７２點或跌

１﹒９８％。

即月期指新報１７９７２，跌２００點，高水８點。即月國指期貨報６１３５，跌７５點，

高水６點。即月科指期貨新報３６０１，跌８１點，高水７點。

上證綜合指數報３０８８，跌２０點或跌０﹒６６％，成交２８５５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１１００６，跌１０８點或跌０﹒９７％，成交３８１９﹒８８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東瀛遊（０６８８２） １﹒１６元 升５０﹒６５％

國泰（００２９３） ９﹒０２元 升２﹒１５％

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（ｈｃ）

