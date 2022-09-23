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23/09/2022 12:10

《午市前瞻》專家料萬八難保，炒中銀不如揸中行收息

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１７９９４，跌１５３點或０﹒８５％，主
板成交４１２﹒２４億元。恒生中國企業指數報６１３７，跌５８點或０﹒９４％。恒生科技指
數報３５９８，跌７５點或２﹒０５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報２７６﹒４元，跌６﹒６元或２﹒３３％，成交２６﹒６１
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒３元，跌１﹒５５元或１﹒９２％，成交１７﹒１２億元；中
國移動收報５１﹒９元，升０﹒８元或１﹒５７％，成交１０﹒４９億元。國指三大成交股份依
次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１６１﹒３元，跌３﹒６元或２﹒１８％，成交９﹒３２
億元。
　
＊張智威：歐洲經濟受壓拖累港股市況＊
　
　　　　港股弱勢持續，昨日跌穿１８０００反彈後，半日失守萬八點，收報１７９９４支持力
度。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示並不看好萬八點能夠支撐反彈，因外圍及
本港市況均呈弱勢，預料短期內難以向好。他提到，歐洲第四季面臨能源危機，歐洲國家或要捱
貴油去取暖，經濟狀況勢將受累，故環球經濟前景黯淡。
　　張智威預期，港股到明年才會有所改善，即使二十大即將來臨，但他認為只能帶動短期反彈
，幫助並不會太大。他預期恒指出將失守１８０００，１７５００也未必企穩。
　
＊能源危機刺激能源股＊
　
　　市況弱勢下，張智威較為推薦資源類股份。他指出，早前白宮宣布將於油價回落至８０美元
時回補其戰略石油儲備，變相油價跌至８０美元便有很強支持力，現時油價位於８３、８４美元
水平，已難以再向下跌。油股方面，中海油（００８８３）於１０元附近徘徊，他建議可於１０
元買入，短炒上望１０﹒５元。他又提到歐洲能源危機會刺激資源類股份，兗礦（０１１７１）
走勢不俗可以留意。
　
＊匯控４５﹒５宜入手＊
　
　　香港多間銀行接連上調最優惠利率，今日本地銀行股普遍造好，中銀香港（０２３８８）升
超過２％重返牛熊線上。張智威指的確可以部署中銀，但長線不如吼入母企中行（０３９８８）
，因為中銀香港面對本地按揭業務收窄風險，反而中行息高達９厘，持有作收息之更吸引，建議
２﹒６元買入。
　　另外，匯控（００００５）亦可以留意；他提到因管理層早前已放風有望明年恢復派季息，
又計劃恢復回購，故建議４５﹒５元可以入手。（ｈｃ）

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