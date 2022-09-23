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即市新聞

23/09/2022 15:49

《美元走勢－羅明立》日圓初步阻力在１４２﹒５０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４２﹒２０　　１４２﹒４５　１４１﹒７６
　　歐元╱美元　　０﹒９８３７　０﹒９８５２　０﹒９８１９
　　英鎊╱美元　１﹒１２４２　　１﹒１２７４　１﹒１２２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９７８０　　０﹒９７９０　０﹒９７５６
　　美元╱港元　７﹒８４９３　　７﹒８４９６　７﹒８４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（２２日）日本央行突然入市干預買入日圓，美匯指數一度跌至
１１０﹒５０附近，非美貨幣借勢反彈，但除日圓外，其他非美貨幣升幅有限。美國財長耶倫表
示同意聯儲局大幅加息，並認為美國通脹會在明年下降。今日（２３日）歐美會公布９月
Ｍａｒｋｉｔ採購經理指數，值得留意。
　　日本央行１９９８年以來首次干預匯市，日本財務省官員否認１４５是匯率的底線，首相岸
田文雄也表示，匯價出現過度波動時將繼續採取行動，美元由接近１４６跌至１４０後逐步喘定
，估計初步阻力在１４２﹒５０，之後在１４３﹒５０╱１４４﹒００，日圓有可能繼續回升。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　　　入市價　　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　　　　０﹒９８７０　０﹒９７６０　０﹒９９１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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