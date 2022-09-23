《美元走勢－羅明立》日圓初步阻力在１４２﹒５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４２﹒２０ １４２﹒４５ １４１﹒７６

歐元╱美元 ０﹒９８３７ ０﹒９８５２ ０﹒９８１９

英鎊╱美元 １﹒１２４２ １﹒１２７４ １﹒１２２２

美元╱瑞郎 ０﹒９７８０ ０﹒９７９０ ０﹒９７５６

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４９６ ７﹒８４８５

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《美元走勢》周四（２２日）日本央行突然入市干預買入日圓，美匯指數一度跌至

１１０﹒５０附近，非美貨幣借勢反彈，但除日圓外，其他非美貨幣升幅有限。美國財長耶倫表

示同意聯儲局大幅加息，並認為美國通脹會在明年下降。今日（２３日）歐美會公布９月

Ｍａｒｋｉｔ採購經理指數，值得留意。

日本央行１９９８年以來首次干預匯市，日本財務省官員否認１４５是匯率的底線，首相岸

田文雄也表示，匯價出現過度波動時將繼續採取行動，美元由接近１４６跌至１４０後逐步喘定

，估計初步阻力在１４２﹒５０，之後在１４３﹒５０╱１４４﹒００，日圓有可能繼續回升。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９８７０ ０﹒９７６０ ０﹒９９１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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