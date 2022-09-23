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23/09/2022 17:35

【夜期時段】即月期指最新報１７８８０點，跌１９點，低水５３點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７８６１點，跌３８點，低水
７２點，最新報１７８８０點，跌１９點，低水５３點，合約成交６５４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６１００點，跌１４點，低水１４點，最新報６１０２點，
跌１２點，低水１２點，合約成交８４９張。

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