【夜期時段】即月期指最新報１７８８０點，跌１９點，低水５３點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７８６１點，跌３８點，低水

７２點，最新報１７８８０點，跌１９點，低水５３點，合約成交６５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６１００點，跌１４點，低水１４點，最新報６１０２點，

跌１２點，低水１２點，合約成交８４９張。

