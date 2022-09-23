【美鷹加息】上海商業銀行下周一起上調最優惠利率０﹒１２５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》上海商業銀行宣布，由下周一（２６日）起，上調港元最優惠
利率０﹒１２５厘，由５﹒２５厘升至５﹒３７５厘。
該行亦同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達１萬元或以上的儲蓄存款利率，將由
０﹒００１厘上調至０﹒１２５厘。（ｂｉ）
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