【美鷹加息】上海商業銀行下周一起上調最優惠利率０﹒１２５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》上海商業銀行宣布，由下周一（２６日）起，上調港元最優惠

利率０﹒１２５厘，由５﹒２５厘升至５﹒３７５厘。

該行亦同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達１萬元或以上的儲蓄存款利率，將由

０﹒００１厘上調至０﹒１２５厘。（ｂｉ）

