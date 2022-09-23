《再戰明天》日央行總裁發表講話，美公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社２３日專訊》日本央行總裁發表講話，及美國公布達拉斯製造業活動指數，

料為下周一（２６日）市場焦點。



＊波士頓聯儲總裁發表講話，本港公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，美國副總統哈里斯赴東京參加日本前首相安倍晉三的國葬。下周一

本港時間１：３５ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在大阪發表講話並會見商業領袖。２：３０ｐｍ

，日本央行副總裁雨宮正佳在證券業協會年會上發表演講。晚上９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉

加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會（ＥＣＯＮ）聽證會上作介紹性發言。１０：００ｐｍ，

波士頓聯儲銀行總裁柯林斯就國家和地區經濟的強勁之處與面對的挑戰等議題發表講話。

數據方面，下周一本港時間４：００ｐｍ，德國公布９月ＩＦＯ－企業信心指數，料由

８８﹒５降至８６。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布８月出口；８月進口；８月貿易收支。本

港時間１０：３０ｐｍ，美國公布９月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負１２﹒９收

窄至負８。

在本港，下周一公布業績的公司有：威鋮國際（０１００２）、時代集團控股

（０１０２３）、香港教育國際（０１０８２）、奧威控股（０１３７０）、華夏文化科技

（０１５６６）、老恒和釀造（０２２２６）、融眾金融（０３９６３）、中國全通

（００６３３）、ＡＥＯＮ（００９００）等。（ｗａ）

