【美鷹加息】羅兵咸永道料美加息不會對內銀利率趨勢有大影響

《經濟通通訊社２３日專訊》本周美國聯儲局一如市場預期再次加息０﹒７５厘，連續３次

議息會議同一加幅，聯邦基金利率目標區間上調到３厘至３﹒２５厘，創１４年新高。羅兵咸永

道表示，中國與美國的貨幣政策不同，認為美國加息是為了壓抑通脹等因素，而中國減息則希望

能夠支持實體經濟，認為美聯儲加息不會對內銀利率趨勢有很大影響，亦指出內銀情況主要取決

於國內經濟情況，對中國經濟從疫情中走出來持較樂觀的看法。

該行表示，過去部分內房企業以高槓桿的方式來發展，對系統性風險存在隱患，故政府推出

「三條紅線」等政策來應對相關情況，對部分內房在籌集資金方面造成了影響，亦影響了購房者

的信心，但今年上半年各地政府推不同政策來刺激內房的需求及減輕內房企業的資金壓力，預期

銀行在內房有關貸款的不良率短期內需要視乎舉措成效，料短期內相關的不良率將會處於較高水

平，但認為長期將會向好。

對於最近多間國有銀行下調個人存款利率，該行指出，存款成本降低可為銀行的息差提供更

多空間，認為在市場利率下行的情況下，或能更好地穩定息差，亦能有助刺激消費，而是次下調

相關利率為部分國有銀行主動發起，相信它們對此作好了相應的準備。（ｂｎ）

