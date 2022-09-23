【新冠肺炎】每日疫情記者會周日起暫停，改以新聞稿公布確診數字

《經濟通通訊社２３日專訊》衞生防護中心今日宣布，因應本地疫情漸趨穩定，由９月２５
日起，每日舉行的２０１９冠狀病毒病個案最新情況簡報會將暫停。
防護中心指，會繼續以新聞稿公布每日陽性個案數字，定期更新「２０１９冠狀病毒病專題
網站」的資料，以及透過社交媒體等發放相關資訊。中心會繼續密切監察本地及海外的情況，並
因應本地疫情發展的需要，適時以合適的方式發放資訊。（ｂｉ）
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