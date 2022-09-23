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23/09/2022 10:24

【新冠肺炎】田北辰爆「０＋７」細節：抵港後核檢兩小時有結果

　　《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，政府打算放寬入境檢疫安排至「０＋７」，１０月初
實施。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息指，政府將取消上機前檢酸檢測要求，改為快測，抵
港後須同時進行核酸及快測，倘快測呈陰性即可放行回家等候核酸結果，預料最快２小時已有報
告。「如果中招的話，最多都是去隔離酒店，不用去竹篙灣。」
　
＊爭取放寬至「０＋３」＊
　
　　至於外界最關注的「黃碼」安排，田北辰表示，若採用七日黃碼，會令一般遊客卻步，因為
不會有遊客願意來港七日，都叫外賣或躲在酒店進食，這對遊客來港是很大阻礙；商務旅客相對
好一點，因為他們可以在私人地方，安排與生意夥伴進行宴會，因此他試圖游說政府採用「０＋
３」方案，即第一日及第三日檢測陰性，即可將黃碼轉藍碼，可以到餐廳吃飯。但政府高層還是
認為「０＋３」太進取，認為應審慎一點先採用「０＋７」，運作一段短時間，搜集數據，確定
沒有太大問題，再採取「０＋３」方案，以確保不會走回頭路。
　
＊內部正討論不同選項＊
　
　　《星島》專欄引述官府中人表示，田北辰提出的不同環節，都是政府內部正在討論的問題，
亦有不同的選項，目前仍未做最終決定；但衞生部門的確有就這些問題與立法會議員交流，聽取
意見，可能田北辰在交流後總結出這些結論。最終結果仍要待政府決定後公布才能作實。
（ｈｙ）

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