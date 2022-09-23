  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2022 11:13

【新冠疫苗】何栢良：嚴格落實疫苗通行證才有條件放寬「０＋０」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，本港市民
由感染新冠或接種疫苗而產生的防重症免疫屏障已相當穩陣，加上有高成效的新冠口服藥，將入
境檢疫措施放寬到「０＋０」，即取消酒店檢疫及家居醫學監察，從醫學角度而言是穩妥做法。
　　何栢良指，目前有約３０萬長者經過一段長時間仍未接種新冠疫苗，但當局可以透過加強檢
測和及早診斷用藥處理，毋須因為低比率的未接種人口而影響整體復常路線。他又指，實施「３
＋４」檢疫安排後，本月絕大部分輸入病例都在入境首３日發現，四分一就在第４至第７日發現
，而且屬低傳染性的個案，他認為當局可以放心取消檢疫人士「黃碼」措施，容許這些抵港人士
到餐廳堂食。
　
＊倡旅客快測取代核酸檢測＊
　
　　何栢良表示，新冠病毒已成為常態化的風土病，重症及死亡個案大幅下降，認為適合以快速
抗原測試取代核酸檢測，作為旅客上機前的要求。他建議，提前在下月底實施第四階段疫苗通行
證，嚴格落實５至１２歲以下兒童須接種２針，以及１２歲或以上須接種３針的要求，屆時本港
將有條件放寬至入境檢疫「０＋０」。（ｈｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/09/2022
《午市前瞻》專家料萬八難保 炒中銀不如揸中行收息
人氣文章財經熱話23/09/2022
【中概焦點】中美審計沒完沒了　阿里返紅底機會渺？
人氣文章大行報告23/09/2022
【大行炒D乜】加息後大行點睇銀行股　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning23/09/2022
溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章財經熱話23/09/2022
【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金