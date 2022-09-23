【新冠疫苗】何栢良：嚴格落實疫苗通行證才有條件放寬「０＋０」

《經濟通通訊社２３日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，本港市民

由感染新冠或接種疫苗而產生的防重症免疫屏障已相當穩陣，加上有高成效的新冠口服藥，將入

境檢疫措施放寬到「０＋０」，即取消酒店檢疫及家居醫學監察，從醫學角度而言是穩妥做法。

何栢良指，目前有約３０萬長者經過一段長時間仍未接種新冠疫苗，但當局可以透過加強檢

測和及早診斷用藥處理，毋須因為低比率的未接種人口而影響整體復常路線。他又指，實施「３

＋４」檢疫安排後，本月絕大部分輸入病例都在入境首３日發現，四分一就在第４至第７日發現

，而且屬低傳染性的個案，他認為當局可以放心取消檢疫人士「黃碼」措施，容許這些抵港人士

到餐廳堂食。



＊倡旅客快測取代核酸檢測＊



何栢良表示，新冠病毒已成為常態化的風土病，重症及死亡個案大幅下降，認為適合以快速

抗原測試取代核酸檢測，作為旅客上機前的要求。他建議，提前在下月底實施第四階段疫苗通行

證，嚴格落實５至１２歲以下兒童須接種２針，以及１２歲或以上須接種３針的要求，屆時本港

將有條件放寬至入境檢疫「０＋０」。（ｈｙ）

