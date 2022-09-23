【新冠肺炎】日本宣布放寬自由行，料１０月下旬農曆新年遊日高峰

《經濟通通訊社２３日專訊》日本首相岸田文雄昨晚（２２日）宣布，下月１１日起放寬旅

客入境自由行及短期停留免簽證安排，不少港人已開始搶購機票。東瀛遊（０６８８２）執行董

事禤國全表示，日本「開關」加上日圓貶值，對業界而言是喜訊，相信１０月下旬至農曆新年會

是遊日高峰，公司會因應當地政策，陸續推出自由行套票。

禤國全提到，目前各大航空公司每星期只有兩至三班航機，飛往東京與大阪，與疫情前每日

每間公司三至五班機，相差甚遠，機票亦較疫情前貴大約一倍，但據知有航空公司已計劃，１０

月與１１月分別恢復往沖繩及北海道的航線。

禤國全又指，如果特區政府進一步放寬入境檢疫措施，可刺激市民外遊意欲，若可同時取消

登機前的核酸檢測要求，效果會更好。



＊Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ機票訂單量較上周急升７倍＊



Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至９月２２日上午１０時，

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ （香港） 航班搜索量較上周同期錄得２０％增長，隨後數據在當日下午一

直上升；而至晚上１０時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班

瀏覽人數為上周同期３倍之多。

葉卓銘續指，由９月２２日凌晨至９月２３日早上１０時３０分，Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ 香港

航班搜索量總計較上周同期急升近５１倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得７倍增長。

（ｈｙ）

