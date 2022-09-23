  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2022 14:47

【新冠肺炎】日本宣布放寬自由行，料１０月下旬農曆新年遊日高峰

　　《經濟通通訊社２３日專訊》日本首相岸田文雄昨晚（２２日）宣布，下月１１日起放寬旅
客入境自由行及短期停留免簽證安排，不少港人已開始搶購機票。東瀛遊（０６８８２）執行董
事禤國全表示，日本「開關」加上日圓貶值，對業界而言是喜訊，相信１０月下旬至農曆新年會
是遊日高峰，公司會因應當地政策，陸續推出自由行套票。
　　禤國全提到，目前各大航空公司每星期只有兩至三班航機，飛往東京與大阪，與疫情前每日
每間公司三至五班機，相差甚遠，機票亦較疫情前貴大約一倍，但據知有航空公司已計劃，１０
月與１１月分別恢復往沖繩及北海道的航線。
　　禤國全又指，如果特區政府進一步放寬入境檢疫措施，可刺激市民外遊意欲，若可同時取消
登機前的核酸檢測要求，效果會更好。
　
＊Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ機票訂單量較上周急升７倍＊
　
　　Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至９月２２日上午１０時，
Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ　（香港）　航班搜索量較上周同期錄得２０％增長，隨後數據在當日下午一
直上升；而至晚上１０時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班
瀏覽人數為上周同期３倍之多。
　　葉卓銘續指，由９月２２日凌晨至９月２３日早上１０時３０分，Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ　香港
航班搜索量總計較上周同期急升近５１倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得７倍增長。
（ｈｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS23/09/2022
【FOCUS】日圓「病貓」也發威　基本面未改難止血
人氣文章財經熱話23/09/2022
日本下月全面開關兼傳港快公布放寬入境檢疫　國泰再衝高東瀛遊飆逾一成
人氣文章財經熱話23/09/2022
《午市前瞻》專家料萬八難保 炒中銀不如揸中行收息
人氣文章財經熱話23/09/2022
【中概焦點】中美審計沒完沒了　阿里返紅底機會渺？
人氣文章大行報告23/09/2022
【大行炒D乜】加息後大行點睇銀行股　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning23/09/2022
溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金