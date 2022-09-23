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23/09/2022 15:57

【新冠肺炎】盧寵茂：疫情一直受控，主要平衡風險及經濟動力

　　《經濟通通訊社２３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港一直以科學為本抗疫，有５
個基礎策略，主要是平衡風險及經濟動力，最近疫情回落，７至９月採取精準抗疫，確診數字受
控。今年年初確診個案曾達數萬宗以上，７月中陽性個案平穩，８月中個案再攀升，最近疫情達
頂點，但有回落跡象，疫情雖帶來影響，但一直受控。
　　盧寵茂指出，疫情由７月至９月和年初疫情相比，疫苗接種人口有很大分別，第一針比率由
年初約７０％升至現時的９４％，第３針接種比率由少於１０％升至現時的７７％，屬世界前列
。他又表示，希望能更好保護一老一幼，要提升他們的疫苗接種率，望１１歲以下及８０歲以上
高風險人士，第三針接種率可提升。比較新加坡，人口大概是香港三分之二，高峰期每日確診達
２萬宗，可見香港防疫政策有一定成效。
　
＊香港復常重要是醫療系統要復常＊
　
　　　盧寵茂稱，香港要復常，重要的是醫療系統要復常，當時ＢＡ﹒５如在香港大幅提升，要
面對較大挑戰，７月時啟動第二階段病床調動，８月中時第三階段，第四階段或要動用近
８０００張床，並設定點醫院，但通過大家努力，９月比原先估計快速回落。據現時疫情，不需
要進行最四階段應變措施，收治病人數量可回落至２５００人，可恢復八成日常醫療服務。
　　盧寵茂續稱，８月１２日起實施「３＋４」，抵港人士上升２０％，但輸入個案數字持續下
降，由每日１９５宗跌至１７３宗，每１０００個入境旅客，只有３３人是確診個案，由
４﹒７％跌至３﹒３％，而「紅黃碼」亦能有效限制高風險人士進入高風險場所，沒有為醫療系
統帶來壓力，有空間調整入境措施。（ｈｙ）

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