【新冠肺炎】盧寵茂：疫情一直受控，主要平衡風險及經濟動力

《經濟通通訊社２３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港一直以科學為本抗疫，有５

個基礎策略，主要是平衡風險及經濟動力，最近疫情回落，７至９月採取精準抗疫，確診數字受

控。今年年初確診個案曾達數萬宗以上，７月中陽性個案平穩，８月中個案再攀升，最近疫情達

頂點，但有回落跡象，疫情雖帶來影響，但一直受控。

盧寵茂指出，疫情由７月至９月和年初疫情相比，疫苗接種人口有很大分別，第一針比率由

年初約７０％升至現時的９４％，第３針接種比率由少於１０％升至現時的７７％，屬世界前列

。他又表示，希望能更好保護一老一幼，要提升他們的疫苗接種率，望１１歲以下及８０歲以上

高風險人士，第三針接種率可提升。比較新加坡，人口大概是香港三分之二，高峰期每日確診達

２萬宗，可見香港防疫政策有一定成效。



＊香港復常重要是醫療系統要復常＊



盧寵茂稱，香港要復常，重要的是醫療系統要復常，當時ＢＡ﹒５如在香港大幅提升，要

面對較大挑戰，７月時啟動第二階段病床調動，８月中時第三階段，第四階段或要動用近

８０００張床，並設定點醫院，但通過大家努力，９月比原先估計快速回落。據現時疫情，不需

要進行最四階段應變措施，收治病人數量可回落至２５００人，可恢復八成日常醫療服務。

盧寵茂續稱，８月１２日起實施「３＋４」，抵港人士上升２０％，但輸入個案數字持續下

降，由每日１９５宗跌至１７３宗，每１０００個入境旅客，只有３３人是確診個案，由

４﹒７％跌至３﹒３％，而「紅黃碼」亦能有效限制高風險人士進入高風險場所，沒有為醫療系

統帶來壓力，有空間調整入境措施。（ｈｙ）

