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23/09/2022 16:21

【新冠肺炎】李家超強調和國家防疫目標一致，檢疫措施不走回頭路

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４
」縮短至「０＋３」。被問及「０＋３」是否意味著放棄動態清零，選擇與病毒共存，行政長官
李家超回應指，特區政府有五大防疫政策，控制確診數字，和國家防疫目標一致，在平衡所有考
慮下，讓香港和國際接軌，防疫政策是政區經考慮後作出的決定，強調檢疫措施不走「回頭路」

　　至於新措施會否吸引商務客，李家超指吸引商務客不止是「０＋３」，抵港人士會考慮管控
措施，亦會按自己利益考慮來港好處及目的，而香港一直有其吸引力，有自由經濟、中西匯合之
地，有很多成功故事，是進入內地市場的重要窗口。
　　被問及「０＋３」會否太慢，李家超強調，希望推出任何措施都要有序，以風險可控的實際
情況推進新措施，如每次新措施都順利，前進空間便可加快。他又指推出新措施亦要考慮五個基
礎原則，保護醫療體系。
　
＊相信不影響爭取與內地通關＊
　
　　被問及新措施會否影響與內地通關進程。李家超指與世界接軌與內地通關沒有抵觸，兩項都
會積極爭取。他又表示管控疫情要盡量將確診數推低，目前與內地有關官員正討論「逆隔離」安
排，內地管控疫情有標準，要經內地「７＋３」隔離，如做到前置「逆隔離」方案，即在香港進
行「７＋３」，可減低個案輸入風險。（ｈｙ）

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